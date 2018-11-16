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أخبار العالم

بكري يشيد بالموقف المصري تجاه السعودية في قضية خاشقجي

الجمعة 16/نوفمبر/2018 - 11:42 ص
صدى البلد
مريم صليب
أكد الإعلامي والبرلماني مصطفى بكري أن واشنطن سعت منذ البداية إلى تشويه الموقف السعودي فى قضية مقتل جمال خاشقجي، وسعت للتحريض ضد الرياض بنشر الشائعات والأكاذيب لحسابات سياسية". 

وقال عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي للتغريدات القصيرة الشهير "تويتر" إن الملك سلمان تعهد منذ البداية بشفافية التحقيقات مشيدا بإعلان البيت الأبيض أن بيان النيابة العامة السعودية خطوة على الطريق الصحيح.

ويري بكري أن الموقف المصري من بيان النيابة العامة السعودية، يرد مجددا وبكل موضوعية على من يسعون إلي تسييس وتدويل قضية الراحل جمال خاشقجي ، ويؤكد مجددا ثقته في العدالة وشفافية التحقيقات .

وأوضح أن الموقف المصري يعلن عن تضامنه مع المملكة العربية السعودية شعبا وقيادة ، الرئيس السيسي سبق وأن اتهم بعض وسائل الإعلام بالتعامل بسلبية مع الحادث حتي قبيل انتهاء التحقيقات رافضا تسييس القضية " . 



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