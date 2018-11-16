انهيار 10 منازل بسبب السيول بأسيوط.. يتصدر أخبار المحافظات

استعرض برنامج "8 الصبح" المذاع عبر فضائية "dmc" اليوم، الجمعة، أهم وآخر أخبار المحافظات ضمن فقرة "أحسن ناس".
- أسيوط : انهيار جزئى لـ 10 منازل بسبب السيول ولا خسائر بشرية
- أمطار غزيرة فى دمياط دون تأثير على حركة الصيد ببوغاز البرج
- الوادى الجديد : قافلة طبية تفص 552 مواطنًا فى الداخلة
- التربية التوعية بطنطا تنظم ورشة عمل حول احترافية العمل الصحفى.
- أسيوط : انهيار جزئى لـ 10 منازل بسبب السيول ولا خسائر بشرية
- أمطار غزيرة فى دمياط دون تأثير على حركة الصيد ببوغاز البرج
- الوادى الجديد : قافلة طبية تفص 552 مواطنًا فى الداخلة
- التربية التوعية بطنطا تنظم ورشة عمل حول احترافية العمل الصحفى.