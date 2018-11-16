انهيار 10 منازل بسبب السيول بأسيوط.. يتصدر أخبار المحافظات

استعرض برنامج "8 الصبح" المذاع عبر فضائية "dmc" اليوم، الجمعة، أهم وآخر أخبار المحافظات ضمن فقرة "أحسن ناس".



- أسيوط : انهيار جزئى لـ 10 منازل بسبب السيول ولا خسائر بشرية



- أمطار غزيرة فى دمياط دون تأثير على حركة الصيد ببوغاز البرج



- الوادى الجديد : قافلة طبية تفص 552 مواطنًا فى الداخلة



- التربية التوعية بطنطا تنظم ورشة عمل حول احترافية العمل الصحفى.