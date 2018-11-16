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انهيار 10 منازل بسبب السيول بأسيوط.. يتصدر أخبار المحافظات

الجمعة 16/نوفمبر/2018 - 11:20 ص
صدى البلد
البهى عمرو
استعرض برنامج "8 الصبح" المذاع عبر فضائية "dmc" اليوم، الجمعة، أهم وآخر أخبار المحافظات ضمن فقرة "أحسن ناس".

- أسيوط : انهيار جزئى لـ 10 منازل بسبب السيول ولا خسائر بشرية

- أمطار غزيرة فى دمياط دون تأثير على حركة الصيد ببوغاز البرج

- الوادى الجديد : قافلة طبية تفص 552 مواطنًا فى الداخلة

- التربية التوعية بطنطا تنظم ورشة عمل حول احترافية العمل الصحفى.
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