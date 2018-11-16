محافظ القاهرة يمهل رئيس حي السلام 48 ساعة لرفع الإشغالات والقمامة

أجرى اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة جولة مفاجئة لحي السلام أول، حيث تفقد خلالها شارع طابا وترعة الطوارئ واستدعى رئيس حي السلام أول ورئيس هيئة نظافة وتجميل القاهرة ومدير مديرية الطرق.



وأصدر عبد العال تعليماته بتكثيف حملات النظافة على مدار اليوم ورفع جميع المخلفات والإشغالات ورفع كفاءة الطرق واستعواض البردورات وبلاط الارصفة الناقصة والتأكد من صيانة أعمدة الإنارة وعملها بكفاءة تحت اشراف المهندس ابراهيم صابر نائب المحافظ للمنطقة الشرقية.



ومنّح مهلة 48 ساعة لرئيس الحي بالتنسيق مع شرطة المرافق لرفع كافة الإشغالات واتخاذ اللازم من إعادة الانضباط للشارعين.



وخلال الجولة، فوجئ المحافظ بوجود كسر ماسورة مياه، وعلى إثرها تم استدعاء شركة المياه وإصلاحها فوريا وشفط تجمعات المياه الناتجة عن الكسر.



كما تفقد المحافظ سوق سبيكو والتي قامت المحافظة بتطويره خلال الفترة الماضية، مؤكدا انتظام العمل به وتوافر كافة الخضر والفاكهة والسلع اللازمة للمواطنين والتزام كل بائع بالمكان المخصص به ووجه لرئيس الحي برفع المخالفات أول بأول وعدم السماح بتراكمها.

