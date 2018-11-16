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أصل الحكاية

لؤلؤة ملكية بـ 36 مليون دولار تكشف بذخ زوجة لويس السادس عشر

الجمعة 16/نوفمبر/2018 - 11:34 ص
صدى البلد
ميس رضا
مارى انطوانيت.. آخر ملكات فرنسا وزوجة الملك لويس السادس عشر والذى تم إعدامه عام 1792 بعد 3 سنوات من اندلاع الثورة الفرنسية، وتعتبر أنطوانيت من الأسباب الرئيسية التي أدت إلى اندلاع الثورة الفرنسية، اشتهرت بالفساد والبطش، وكان الشعب الفرنسي يكرهها لأنها تعتبر رمزا للتجاوز في النظام الملكي الفرنسي.
لؤلؤة ملكية بـ 36

وكان أسلوب حياة ماري الفاحش والمادي أدى إلى زيادة غضب الشعب الفرنسي منها، وبدأوا يتهمونها بالجهل والبذخ .

لؤلؤة ملكية بـ 36

وكانت تمتلك العديد من المجوهرات التى كشفت عنها مزادات البيع فى فترات سابقة وكان آخرها مزاد عقد مؤخراً بدار"سوذبيز" للمزادات في مدينة جنيف السويسرية إذ بيعت لؤلؤة للملكة بـ 36.2 مليون دولار، وهو سعر قياسي بالنسبة لقلادة من هذا النوع.

لؤلؤة ملكية بـ 36

 وعكست الأسعار الخيالية لمتعلقات الملكة الفرنسية حجم البذخ الذي عاشته الملكة الفرنسية والتي كانت آخر ملكات فرنسا وكانت منها مجموعة من أقراط اللؤلؤ والماس، بروش الماس، قلادة من اللؤلؤ والألماس الطبيعي وغيرها.

لؤلؤة ملكية بـ 36
وولدت ماري انطوانيت في مدينة فيينا بالنمسا عام 1755 لعائلة ملكية وفي الـ 14 من عامها تزوجت الملك لويس السادس عشر من أجل التحالف بين النمسا وفرنسا، والدها هو الإمبراطور الروماني فرانسيس الأول، ووالدتها الإمبراطورة ماريا تيريزا هابسبورغ، وتلقت ماري تعليمًا نموذجيًا.
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