لؤلؤة ملكية بـ 36 مليون دولار تكشف بذخ زوجة لويس السادس عشر

مارى انطوانيت.. آخر ملكات فرنسا وزوجة الملك لويس السادس عشر والذى تم إعدامه عام 1792 بعد 3 سنوات من اندلاع الثورة الفرنسية، وتعتبر أنطوانيت من الأسباب الرئيسية التي أدت إلى اندلاع الثورة الفرنسية، اشتهرت بالفساد والبطش، وكان الشعب الفرنسي يكرهها لأنها تعتبر رمزا للتجاوز في النظام الملكي الفرنسي.

وكان أسلوب حياة ماري الفاحش والمادي أدى إلى زيادة غضب الشعب الفرنسي منها، وبدأوا يتهمونها بالجهل والبذخ .

وكانت تمتلك العديد من المجوهرات التى كشفت عنها مزادات البيع فى فترات سابقة وكان آخرها مزاد عقد مؤخراً بدار"سوذبيز" للمزادات في مدينة جنيف السويسرية إذ بيعت لؤلؤة للملكة بـ 36.2 مليون دولار، وهو سعر قياسي بالنسبة لقلادة من هذا النوع.

وعكست الأسعار الخيالية لمتعلقات الملكة الفرنسية حجم البذخ الذي عاشته الملكة الفرنسية والتي كانت آخر ملكات فرنسا وكانت منها مجموعة من أقراط اللؤلؤ والماس، بروش الماس، قلادة من اللؤلؤ والألماس الطبيعي وغيرها.