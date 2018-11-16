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محافظات

صحة سوهاج: ضبط 788 كيلو حلوى مولد فاسدة.. صور

الجمعة 16/نوفمبر/2018 - 01:21 م
صدى البلد
خالد رياض
تمكنت حملة لمديرية الصحة بسوهاج من ضبط 788 كيلو حلوى مولد عير صالحة للاستهلاك الآدمي بمدينة المراغة ومدينة سوهاج، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وإعدام المضبوطات.

وتمكن مكتب مراقبة الأغذية بدار السلام تمكن من ضبط 78 كيلو جرام حلوى غير صالحة للاستهلاك الآدمي، وتحرير 6 محاضر جنحة صحية لعدم حمل شهادات صحية، و5 محاضر جنحة صحية لعدم النظافة، كما تم إعدام 39 كيلو جرام مواد غذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمي ،كما تم ضبط وإعدام 180 كيلو من حلوي عرائس المولد الحمراء في اماكن متفرقة بمحيط ميدان العارف بحي غرب سوهاج وتم اتخاذ الاجراءات القانونية حيال المضبوطات .

كما تم ضبط 500 كيلو من أقراص حلوي المولد مصنوعة من فول سوداني متغير في الخواص الطبيعية وغير صالح للاستهلاك الادمي بمدينة المراغة، وتم ضبط 29 كيلو من الفول السوداني الداخل في التصنيع و ضبط 30 كيلو حمص وتم سحب العينات اللازمة من المضبوطات وتم اتخاذ الاجراءات القانونية وقد تحرر المحضر رقم 14952 جنح مركز المراغة.

من جانبه وجه الدكتور احمد الانصاري، محافظ سوهاج أجهزة المحافظة والجهات المعنية بضرورة تكثيف حملات المرور على محلات وشوادر الحلوى والباعة الجائلين بمناسبة الإحتفال بالمولد النبوي الشريف، وإحكام الرقابة والسيطرة على الأسواق والتأكد من سلامة المنتجات الغذائية المعروضة للمواطنين، والعمل علي رفع الإشغالات وإلزام الباعة الجائلين بالأماكن المخصصة لهم .


صحة سوهاج: ضبط 788 كيلو حلوى مولد فاسدة.. صور
صحة سوهاج: ضبط 788 كيلو حلوى مولد فاسدة.. صور
صحة سوهاج: ضبط 788 كيلو حلوى مولد فاسدة.. صور
صحة سوهاج: ضبط 788 كيلو حلوى مولد فاسدة.. صور
صحة سوهاج: ضبط 788 كيلو حلوى مولد فاسدة.. صور
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