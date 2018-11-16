أمن الغربية يحرر 456 مخالفة إشغالات ومرافق و58 قضية تموينية لردع المخالفين

حررت مديرية أمن الغربية 456 مخالفة إشغالات ومرافق و58 قضية تموينية بشوارع طنطا والمحلة لإحكام التواجد الشرطي ومواجهة الخارجين على القانون وردع المخالفين والحد من انتشار الباعة الجائلين على مستوي المحافظة .



وكان اللواء طارق حسونة مدير أمن الغربية تلقى إخطارا من اللواء عبد اللطيف الحناوي حكمدار مديرية الأمن يفيد بتمكن ضباط مباحث التموين وقوات من الشرطة السرية والنظامية فى مجال ضبط القضايا التموينية من تحرير (58) قضية متنوعة.



وفى مجال ضبط قضايا المرافق العامة تم تحرير (153) محضر اشغال للمخالفين بالطريق العام و (180) محضر حاله رفع اشغال بالطريق العام و (28) فرش عشوائى لبيع الخضر والفاكهة و (10) تنده وسقيفه بدون ترخيص و (6) ازالة غرزة ومقهى بدون ترخيص و (20) غرامه فوريه و (3) عربه يد وكارو خاصه بالباعه الجائلين و (105) إزالة حاجز خرسانى وحديدى مقام بالطريق العام .



وتحررت المحاضر وباشرت النيابات المختصة التحقيق فى الوقائع المشار اليها .

