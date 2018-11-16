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محافظات

انطلاق فعاليات مهرجان الفراعنة الدولى 2018 بالفيوم.. فيديو وصور

الجمعة 16/نوفمبر/2018 - 01:15 م
صدى البلد
الفيوم - نبيل أبو السعود
انطلقت، اليوم، فعاليات مهرجان الفراعنة الدولي 2018، رقم 18 الذى تنظمه الهيئة الإقليمية لتنشيط السياحة بالتعاون مع محافظة الفيوم. الذى أقيم تحت رعاية اللواء عصام سعد محافظ الفيوم.

بدأت فعاليات مهرجان السباق من أمام هرم هوارة بمحافظة الفيوم مرورًا بهرم ميدوم وهرم الليشت ومنطقة دهشور وصولًا إلى هرم سقارة بمحافظة الجيزة بمسافة 100 كم.بحضور سيد الشورة مدير عام منطقة أثار الفيوم والمهندس علاء أحمد رمضان نائب رئيس مركز ومدينة الفيوم.

شارك فى السباق 283 متسابقًا يمثلون 13 دولة عربية واجنبية هى مصر والسعودية وجنوب أفريقيا والولايات المتحدة الأمريكية وإنجلترا وفرنسا واليابان وبولندا والدنمارك واسكتلندا وبلجيكا وليتوانيا وسويسرا والسعودية وجنوب أفريقيا ومصر، كما أن المهرجان يضم سباق فردي وسباق مجموعات بالتتابع، وبدأ السباق من محافظة الفيوم بـ50 متسابقا.

أكد محافظ الفيوم أن استضافة الفيوم لمثل هذه الفعاليات يسهم فى تنشيط حركة السياحة وتشجيع الأجانب على زيارة مصر بشكل عام والفيوم بشكل خاص، كما أن مشاركة المتسابقين الأجانب فى هذا السباق خير دليل على احترام العالم لمصر وحضارتها وتأكيد على أنها ستظل دائمًا وأبدًا واحة الأمن والأمان.
انطلاق فعاليات مهرجان الفراعنة الدولى 2018 بالفيوم.. فيديو وصور
انطلاق فعاليات مهرجان الفراعنة الدولى 2018 بالفيوم.. فيديو وصور
انطلاق فعاليات مهرجان الفراعنة الدولى 2018 بالفيوم.. فيديو وصور
انطلاق فعاليات مهرجان الفراعنة الدولى 2018 بالفيوم.. فيديو وصور
انطلاق فعاليات مهرجان الفراعنة الدولى 2018 بالفيوم.. فيديو وصور
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