ضبط 987 مخالفة مرورية في حملة بالغربية

تمكنت مديرية أمن الغربية اليوم، من ضبط 987 مخالفة مرورية وتحصيل 70650 جنيها غرامات فورية بمركزي طنطا والمحلة في إطار خطة مديرية الأمن لمواجهة الخارجين وإحكام التواحد الشرطي لردع المخالفين.





وكان اللواء طارق حسونة مدير أمن الغربية تلقى إخطارا من العميد ماجد ناشد مدير إدارة مباحث المرور يفيد بنتائج الحملات الأمنية التى أسفرت فى مجال ضبط المخالفات المرورية عن تحرير (42) سيارة بدون لوحات ورخصتى القيادة والتسيير و (32) دراجة نارية مخالفة بدون لوحات وتراخيص و(297) مخالفة على نموذج 125 و (201) انتظار خاطئ و(2) سيارة لتجاوز خط السير،وتم التصالح فى (937) حالة مقابل تحصيل بمبلغ ( 70650 جنيها ) كغرامات فورية.



