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حوادث

ضبط 4140 متهما هاربين من أحكام جنائية بالغربية

الجمعة 16/نوفمبر/2018 - 12:58 م
الاجهزة الامنية
الاجهزة الامنية
أحمد على
تمكنت الأجهزة الأمنية بالغربية اليوم، من ضبط 4140 متهما هاربين من أحكام جنائية وتحصيل 202200 جنيه غرامات بطنطا والمحلة، وذلك في إطار خطة مديرية الأمن لمواجهة الخارجين على القانون وردع المخالفين على مستوى المحافظة.

تلقى اللواء طارق حسونة مدير أمن الغربية إخطارا من اللواء السعيد شكري مدير المباحث الجنائية يفيد بتمكن ضباط إدارة البحث الجنائي وقوات من الشرطة السرية والنظامية من ضبط (1013) حكما فى جنح الحبس الجزئى والمستأنف و(1142) حكما فى الغرامات و(45) حكما فى مخالفات وبلغ إجمالى الأحكام ( 4140 ) حكما وإجمالى المبالغ المتحصلة (202200 جنيه).

وتحررت المحاضر وباشرت النيابات المختصة التحقيق فى الوقائع المشار إليها.
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