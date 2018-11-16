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مرأة

نوال الزغبى تخطف الأنظار بفساتين ساحرة من لابورجوازي.. صور

الجمعة 16/نوفمبر/2018 - 01:12 م
نوال الزغبى
نوال الزغبى
هاجر هانئ
نشرت الفنانة اللبنانية نوال الزغبى صورا جديدة لها عبر حسابها الرسمى بموقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام"، وذلك خلال إحيائها إحدى الحفلات الغنائية فى لبنان.

وظهرت "نوال" خلال الحفل بثلاث إطلالات راقية من دار الأزياء العالمية لابورجوازي، حيث أطلت بفستان طويل تميز الجزء العلوى منه باللون الأسود البراق أما الجزء السفلي باللون الفضي المرصع بحبيبات الكريستال البراقة.

كما أبهرت جمهورها بفستان أصفر أنيق أتسم بالخطوط الطولية اللامعه باللون الفضى، أما إطلالتها الأخيرة اعتمدت فيها على فستان طويل ذو أكمام طويلة تميز بتدرجات اللون الكحلى.

فيما بدت نوال الزغبي بتسريحات شعر متناسقة مع كل إطلالة من أنامل المصفف فيكتور كيروز، وأكملت إطلالتها بباقة راقية من المجوهرات التى حملت توقيع yeprem.
نوال الزغبى تخطف الأنظار بفساتين ساحرة من لابورجوازي.. صور
نوال الزغبى تخطف الأنظار بفساتين ساحرة من لابورجوازي.. صور
نوال الزغبى تخطف الأنظار بفساتين ساحرة من لابورجوازي.. صور
نوال الزغبى تخطف الأنظار بفساتين ساحرة من لابورجوازي.. صور
نوال الزغبى تخطف الأنظار بفساتين ساحرة من لابورجوازي.. صور
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