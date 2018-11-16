فيس بوك يقود حملة إنسانية لمساعدة الأطفال والمرضى بمليار دولار

لم يقتصر دور موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك على التواصل بين الأشخاص والتفاعل مع الصفحات أو بوستات الآخرين، ولكن امتد دوره لتقديم مساعدات إنسانية كونه أداة تواصل فعالة بين مختلف الأشخاص فى مختلف دول العالم منذ أن أطلقه مؤسسه مارك زوكربيرج فى 23 أكتوبر فى 2003، إذ تمكن موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" من جمع تبرعات تتخطى المليار دولار أمريكي، منذ إطلاق أدوات جمع التبرعات على الموقع عام 2015، وذلك لأغراض خيرية وغير ربحية.

ويتيح موقع التواصل الأول، هذه الأدوات في 20 دولة حول العالم حتى الآن، كما يوجد حاليًا ما يزيد عن مليون جهة غير ربحية في 19 دولة، بإمكانها تلقي التبرعات مباشرة من خلال فيسبوك.

وبحسب فيسبوك، يستطيع المستخدمون حاليًا إطلاق حملات لجمع الأموال لأكثر من 100 ألف مؤسسة خيرية بكندا وأستراليا، متاحة بالشراكة مع PayPal Giving Fund.

وكان الموقع الشهير قد أعلن في أغسطس الماضي، عن جمع أكثر من 300 مليون دولار من خلال استخدام أداة تبرع عيد الميلاد، التي استخدمها كثير من المشاهير لجمع التبرعات أخرهم المطربة مادونا، التي قامت بإطلاق حملة تبرعات بمناسبة عيد ميلادها الـ 60.

ووفقًا لإحصائيات نشرها فيسبوك، فإن أكثر من 20 مليون شخص قد تبرعوا عبر أدوات الموقع، حيث توجه الأموال المجمعة في أغراض خيرية متباينة منها مساعدة الأطفال، والحيوانات، والمرضى.