انطلاق الحملة القومية لترشيد استهلاك المياه بمشاركة نقابتين و5 وزارات

تنطلق الْيَوْمَ فعاليات الحملة القومية لترشيد استهلاك المياه في المنازل والمنشآت العامة وفِي قطاع الزراعة والمساجد والكنائس بمشاركة 500 قيادة نقابية من نقابة الزراعيين ونقابة المعلمين وائتلاف حب الوطن بالتنسيق مع وزارات الزراعة والري والتنمية المحلية والإنتاج الحربي والشركة القابضة لمياه الشرب.



وقال الدكتور سيد خليفة نقيب الزراعيين ان الحملة تهدف لنشر ثقافة ترشيد المياه عمليا من خلال استخدام أدوات بسيطة للترشيد وإصلاح الصنابير واستبدالها في المدارس والجامعات والمنشآت العامة موضحا ان وثيقة ترشيد استهلاك المياه تتطلب تضافر كل الجهود من الحكومة والمواطنين لمواجهة محدودية الموارد المائية وزيادة معدلات العجز المائي امام زيادة الطلب على المياه الناتج عن الزيادة السكانية التي تلتهم الموارد المائية للبلاد وتضع الأمن المائي على «المحك».



وأضاف «خليفة» أن قطاع الزراعة في مصر يستهلك حوالي 80% من الموارد المائية وأصبحت هناك ضرورة حتمية لتطوير نظم الري في الاراضي القديمه والدلتا مشيرا إلى ان هناك نموذج إرشادي نفذته وزاره الزراعة على مساحة 250 الف فدان في 6 محافظات ساهم تطوير الري في هذه المساحة في خفض تكلفة تشغيل وصيانة نظم الري بنسبة بلغت 40 % وتخفيض زمن الري حوالي 40 % وزيادة ملموسة في دخل الأسر الريفية بمقدار 30%.



وأوضح نقيب الزراعيين أن تطوير الري يساهم في زيادة الرقعة الزراعية في الأماكن التي تم بها تطوير حوالي 4 % وتوفير 20% من مياه الري مما يتيح استخدامها في تنفيذ خطط التوسع الأفقي لزيادة مساحات الاستصلاح الجديدة وان خطة التنمية المستدامة 2030 تستهدف تطوير مساحة 5 مليون فدان مشددا على أنه يجب على الحكومة سرعة تنفيذ الوثيقة في المصالح الحكومية والمنشآت العامة والمساجد والكنائس بتركيب القطع الموفرة لاستهلاك المياه



وأوضح خليفة ان الحملة تقوم بها النقابات المهنية وائتلاف حب الوطن بالتنسيق مع وزارات الزراعه والري والتنمية المحلية والإنتاج الحربي والشركة القابضة لمياه الشرب.



والحملة تنفذ عدد من الندوات التثقيفية وورش العمل بالقري والمدن بجميع المحافظات من خلال مقرات النقابة المنتشرة بجميع أنحاء الجمهورية