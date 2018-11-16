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حوادث

ضبط سيدة تسللت إلى مدرسة وسرقة أقراطا ذهبية من طالبتين بالمنوفية

الجمعة 16/نوفمبر/2018 - 01:10 م
المتهمه
المتهمه
مروة فاضل
تمكنت مباحث المنوفية، من ضبط ربة منزل تسللت إلى مدرسة للتعليم الأساسي بمدينة السادات لسرقة الأقراط الذهبية من طالبات بالمدرسة.

وتلقي اللواء سمير أبو زامل مدير أمن المنوفية، إخطارا من اللواء سيد سلطان مدير البحث الجنائي، بتلقيه بلاغا من مدير إدارة السادات التعليمية، بقيام أحد السيدات بالدخول إلى مدرسة السيدة عائشة للتعليم الأساسي وسرقة ٢ قرط ذهبي من طالبتين بالصف الثاني الابتدائي عقب استدراجهما لدورات المياه بالمدرسة.

وتبين أن وراء الواقعة "ا.ح.م " ٢٢ سنة ربة منزل واعترفت بارتكابها الواقعة وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.
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