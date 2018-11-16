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أخبار العالم

غزة تواصل التظاهر.. وإسرائيل تهدد : السياج خط أحمر

الجمعة 16/نوفمبر/2018 - 12:50 م
صدى البلد
سمر صالح
يستعد الفلسطينيون للمشاركة في الجمعة الـ 34 لمسيرات العودة على حدود غزة بعنوان "التطبيع مع العدو جريمة وخيانة"، وذلك رفضا لإجراءات التطبيع مع الاحتلال الاسرائيلي.

يأتي ذلك في الوقت الذي أكد فيه قائد حركة حماس في قطاع غزة استمرار مسيرات العودة بالأساليب والأدوات التي تقرها القيادة العليا للمسيرة.

ودانت الهيئة كافة خطوات ومشاريع التطبيع مع الاحتلال، داعية جماهير الأمة العربية والإسلامية للتصدي للتطبيع وعدم الإمعان به وإغلاق العواصم العربية في وجهه، مشددة على أن مشروع قطار السلام هو نهب للخيرات العربية وإنهاء لقناة السويس.

وقالت الهيئة: "لا تسمحوا للاحتلال بتمرير مخططاته، وندعو مصر للوقوف في وجه هذا المشروع الخطير".

كما دعت الهيئة إلى إنهاء الانقسام واستعادة الوحدة الوطنية ومواجهة المخاطر المحدقة بالقضية الفلسطينية، مثمنة الدور المصري تجاه الشعب الفلسطيني.

وحذر الناطق باسم الجيش الإسرائيلي المشاركين في مسيرات العودة من الاقتراب من السياج الإسرائيلي، مؤكدا أن ذلك يعتبر خطرا على المشاركين.

وقال: "كل من يحاول الاقتراب أو المساس أو استخدام أدوات كالعبوات الناسفة يعرض نفسه للخطر".

أطلقت قوات الاحتلال صباح الجمعة النار تجاه المزارعين وأراضيهم الحدودية شرق بلدة القرارة جنوبي قطاع غزة.

ونقل مراسل معا عن شهود عيان أن قوات الاحتلال المتمركزة قبالة موقع "كيسوفيم" العسكري أطلقت النار باتجاه المزارعين وأراضيهم دون أن يبلغ عن وقوع إصابات.
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