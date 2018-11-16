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منوعات

شاهد.. زوار حديقة الجيزة يختبئون داخل قفص الحيوانات

الجمعة 16/نوفمبر/2018 - 01:01 م
صدى البلد
أحمد شريف
تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، صورة مثيرة لمجموعة من زوار حديقة الحيوان بالجيزة، وهم يحتمون من الأمطار داخل أحد أقفاص الحيوانات الفارغة بعد هطول الأمطار.

وتوضح الصورة مجموعة من زوار الحديقة، وهم داخل قفص حديدي فارغ من الحيوانات لتجنب الأمطار في مشهد أثار تعجب رواد مواقع التواصل.

فيما سخر النشطاء من تصرف الزوار بعد اختبائهم داخل القفص، قائلين: "مشفناش ناس بتعمل كده في العالم.. المصري معروف بجبروته".
شاهد.. زوار حديقة الجيزة يختبئون داخل قفص الحيوانات
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