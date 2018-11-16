الخارجية الروسية: وفد روسي يبحث تشكيل اللجنة الدستورية السورية في تركيا

بحث وفد روسي يضم مبعوث الرئيس الروسي الخاص إلى سوريا ألكسندر لافرينتيف ونائب وزير الخارجية سيرجي فيرشينين وممثلين عن وزارة الدفاع الروسية في أنقرة مسألة تشكيل اللجنة الدستورية السورية وإطلاق عملها.



وذكر بيان لوزارة الخارجية الروسية اليوم الجمعة أن المباحثات جرت أمس الخميس مع مستشار الرئاسة التركية إبراهيم كالين ونائب وزير الخارجية التركي سيدات أونال.



وأضاف البيان أن المباحثات تناولت تطور الوضع في سوريا وتشكيل اللجنة الدستورية السورية واطلاق عملها في أسرع وقت ولم يذكر بيان الخارجية الروسية أية تفاصيل عن نتائج هذه المباحثات .



يشار إلى أن رئيس المركز الوطني لإدارة شئون الدفاع الروسية ميخائيل ميزينتسيف أعلن في 7 نوفمبر الجاري أنه من المقرر أن يتم الانتهاء من تشكيل اللجنة الدستورية السورية في نهاية هذا العام.



ومن جانبه، نفى نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوجدانوف هذا الأسبوع اتهامات المعارضة السورية بشأن قيام روسيا بعرقلة تشكيل اللجنة الدستورية السورية بسبب عدم الاتفاق مع ممثلي الأمم المتحدة بخصوص قائمة الجزء الثالث من اللجنة الدستورية السورية.