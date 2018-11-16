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أخبار العالم

كتلة كردية: القصف التركي على إقليم كردستان يمثل انتهاكا صارخا لسيادة العراق

الجمعة 16/نوفمبر/2018 - 01:07 م
القصف التركي على
القصف التركي على إقليم كردستان
أ ش أ
طالبت كتلة كردية في مجلس النواب العراقي اليوم الجمعة الحكومة العراقية باستدعاء السفير التركي لدى بغداد على خلفية استمرار قصف الجيش التركي على أراضي إقليم كردستان "دون مبرر"، مشددة على أن القصف التركي يمثل انتهاكا صارخا لسيادة العراق.

وقالت كتلة (الجيل الجديد) الكردية - في بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) العراقية - إن "الهجوم الذي استهدف قرية أردنة في قضاء آميدي التابع لقضاء دهوك والتي تخلو من أي وجود لحزب العمال الكردستاني يعتبر أمرا غير مبرر".

وأضاف البيان أن صمت الحكومة والمجتمع الدولي تجاه استمرار القصف التركي ساهم في زيادة أعداد الشهداء وإخلاء عشرات القرى والمناطق، مؤكدا أن آثار القصف الجوي التركي ومنذ بداية العام الحالي على حدود محافظة دهوك فقط؛ أسفر عن استشهاد عشرة أشخاص.

وأدانت الكتلة بشدة "القصف الجوي الذي نفذته القوات التركية في منطقة آميدي بمحافظة دهوك، والذي أدى إلى استشهاد ثلاثة مدنيين عزل كانوا يعملون في مزارعهم".

وطالبت الكتلة "باستدعاء السفير التركي للاستجواب وإبلاغه بأن الأراضي العراقية ذات سيادة ولايجوز لأي دولة انتهاكها، وتشكيل لجنة برلمانية لتعويض المتضررين من الهجوم وتفقد أهالي الضحايا".
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