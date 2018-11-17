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أخبار العالم

السلطات التركية تنفذ حملة اعتقالات في القوات الجوية والبرية

السبت 17/نوفمبر/2018 - 01:22 ص
السلطات التركية تنفذ
السلطات التركية تنفذ حملة اعتقالات في القوات الجوية والبرية
أ ش أ
نفذت السلطات التركية الجمعة حملة اعتقالات في القوات الجوية والبرية على خلفية محاولة الانقلاب التي وقعت منتصف عام 2016.

وذكرت قناة (الحرة) الأمريكية أن الاعتقالات تستهدف أنصار الداعية التركي فتح الله جولن الذي تتهمه تركيا بالتورط في محاولة الانقلاب ، في وقت ينفي فيه ضلوعه في هذا الأمر.

وتنفذ الشرطة التركية حملة اعتقالات واسعة لمؤيدي جولن بشكل منتظم منذ 2016، طالت عشرات الآلاف من الموظفين بتهم الاتصال بجولن الذي ينفي دائما كافة الاتهامات الموجهة إليه.

يذكر أن الحلفاء الغربيين لتركيا كانوا قد وجهوا انتقادات إلى تركيا بسبب حملات الاعتقال والقمع التي أجرتها بالبلاد، لا سيما أثناء حالة الطوارئ التي استمرت حتى يوليو الماضي.
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