أحمد مرتضى منصور: ندعو الله بالشفاء العاجل لبيبو

ادعوا الله ان يشفي الكابتن #محمود_الخطيب وان يرجع لاسرته سالماً ان شاء الله — Ahmed Mortada (@ahmedmourtada) November 16, 2018

غرد أحمد مرتضى منصور عضو مجلس الإدارة بنادي الزمالك، عبر حسابه الرسمي على تويتر داعيا بالشفاء لـ محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي.وكتب أحمد مرتضى: "ادعوا الله اأن يشفي الكابتن محمود الخطيب وان يرجع لأسرته سالمًا إن شاء الله".من المقرر أن يجري بيبو جراحة خلال الفترة المقبلة لاستئصال ورم في الرقبة، بعد أن أجرى فحوصات طبية في ألمانيا التي أثبتت ضرورة التدخل الجراحي لاستئصال الورم في الرقبة الذي بدوره يضغط على الحبل الشوكي ويسبب آلام العمود الفقري.