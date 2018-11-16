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رياضة

أحمد مرتضى منصور: ندعو الله بالشفاء العاجل لبيبو

الجمعة 16/نوفمبر/2018 - 01:08 م
صدى البلد
مريم صليب
غرد أحمد مرتضى منصور عضو مجلس الإدارة بنادي الزمالك، عبر حسابه الرسمي على تويتر داعيا بالشفاء لـ محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي.

وكتب أحمد مرتضى: "ادعوا الله اأن يشفي الكابتن محمود الخطيب وان يرجع لأسرته سالمًا إن شاء الله".

من المقرر أن يجري بيبو جراحة خلال الفترة المقبلة لاستئصال ورم في الرقبة، بعد أن أجرى فحوصات طبية في ألمانيا التي أثبتت ضرورة التدخل الجراحي لاستئصال الورم في الرقبة الذي بدوره يضغط على الحبل الشوكي ويسبب آلام العمود الفقري.
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