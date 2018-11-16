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محافظات

العداء المصري محمود دريس: رالى الفيوم رسالة أمان للعالم.. فيديو

الجمعة 16/نوفمبر/2018 - 08:52 م
صدى البلد
الفيوم - نبيل أبو السعود
قال العداء محمود دريس بطل مصر فى سباق المسافات الطويلة، إن بطولة العالم لرالى الجرى التى تجرى فعالياتها من سفح هرم هوارة وصولا إلى هرم سقارة، رسالة للعالم أجمع أن مصر ومحافظاتها بلد الأمن والأمان.

وأضاف دريس أن هذا السباق مصنف فى الاتحاد الدولى من الفئة الأولى وشارك به أكثر من 10 مرات وحصد 10 ميداليات ذهبية، قائلا: ""سنجعل المنافسة اليوم بين متسابقى دول العالم 100%".

وتابع: "أدعو جميع العدائين سواء فى فرنسا وإيطاليا أو دول أوروبا بالحضور إلى أحضان ودفئ آثار الفيوم والذى يمر فى بيئة مصرية 100%، بخلاف السباقات الدولية الأخرى التى تجرى فى الصحراء والجبال" .
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