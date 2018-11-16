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أخبار البلد

العمل العربية تنظم دورة تدريبية حول مشروع شبكة معلومات أسواق العمل.. بعد غد

الجمعة 16/نوفمبر/2018 - 04:03 م
صدى البلد
هيثم سعد الدين
تبدأ منظمة العمل العربية، بعد غد الأحد، في تنظيم دورة تدريبية حول مشروع الشبكة العربية لمعلومات أسواق العمل العربية للمتخصصين في إحصاءات وبيانات سوق العمل بمصر، وتستمر يومين.

وقال فايز المطيري المدير العام للمنظمة: إن الدورة تأتي في إطار تنفيذ مشروع الشبكة العربية لمعلومات أسواق العمل، تنظم منظمة العمل العربية دورة تدريبية حول مشروع الشبكة العربية لمعلومات أسواق العمل العربية للمتخصصين في إحصاءات وبيانات سوق العمل بمصر.

وأوضح أن المنظمة تقوم بتنفيذ مشروع الشبكة العربية لمعلومات أسواق العمل بهدف بناء منظومة تعكس مواكبة المعايير المحلية مع المعايير الدولية من خلال الجودة، الشفافية، التشاركية، الاستقلالية، والاحترافية وتعمل المنظمة جاهدة فى بناء وتوفير ثروة معلوماتية تساعد متخذي القرار وأصحاب العلاقة من القطاعين العام والخاص لدعم ازدهار ونمو الاقتصاد العربى وجعله في مقدمة الاقتصادات العالمية.

وتهدف الورشة إلى زيادة تفعيل التعاون والتنسيق بين أطراف الإنتاج والأجهزة الإحصائية لتحقيق قدر من الترابط بين منتجي البيانات الإحصائية ومستخدميها وتفعيل نظام معلوماتي موحد لأسواق العمل للإسهام في حل مشكلة البطالة والعمل على تحسين سياسات التشغيل والاستخدام في الوطن العربي ، ويشارك فى فعالياتها نخبة من المتخصصين من وزارة القوى العاملة والاتحاد العام لنقابات عمال مصر، واتحاد الصناعات المصرية، والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء بجمهورية مصر العربية.
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