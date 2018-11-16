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محافظات

الأحد.. انطلاق ماراثون المنيا جميلة بمنطقة آثار بنى حسن

الجمعة 16/نوفمبر/2018 - 02:37 م
صدى البلد
ايمن رياض
قال اللواء قاسم حسين محافظ المنيا، إن المحافظة ستنظم صباح الأحد القادم ماراثون رياضيا ضمن مهرجان " المنيا جميلة " بمنطقة بنى حسن الأثرية بمركز أبو قرقاص، لافتا إلى أن المهرجان سيشمل أيضا فعاليات لأعمال نظافة وتشجير وتجميل بالمنطقة الى جانب فقرات خاصة بالفنون الشعبية ، وذلك ضمن فعاليات المحافظة لدعم وتنشيط السياحة.

أضاف المحافظ أنه تم تشكيل لجنة لتنفيذ عدد من الفعاليات والانشطة لدعم وتنشيط السياحة بالمنيا داخليًا وخارجيًا، خاصة وأن المنيا تمتلك العديد من المقومات السياحية والتي تجعلها تتبوا مكانة هامة على الخريطة السياحية ، في ظل عودة الرحلات النيلية للبواخر السياحية ، مما ساهم في انعاش الحركة السياحية وتدفق العديد من الجنسيات الأجنبية على المحافظة لزيارة معالمها المختلفة خلال الفترة الأخيرة .

أكد المحافظ أن اختيار منطقة بنى حسن لإقامة الماراثون ، نابعًا من كونها تعد أهم المواقع الأثرية بمصر ومحطة دائمة للزيارات السياحية الوافدة للمحافظة، وكذلك فهي مهد للألعاب الرياضية عبر التاريخ لما تحتويه من رسومات ونقوش والتي تصور الرياضيين المصريين وهم يمارسون ألعاب المصارعة الحرة والمبارزة والرماية ورفع الأثقال والجمباز والملاكمة والجري وغيرها من الألعاب.

من جانبه قال ثروت الأزهري مدير ادارة السياحة بالمحافظة، إن منطقة آثار بنى حسن تعد من أهم المواقع الأثرية بمصر حيث تحتوى على 39 مقبرة ممتدة بجوار بعضها ومنحوتة بالصخر على حافة الهضبة الشرقية وهى لأشراف وحكام مدينة (حبنو) وتعود إلى عصر الدولة الفرعونية الوسطى الأسرة الحادية عشر والثانية عشر (2000- 1785 ق.م) ، الإقليم السادس عشر لمصر العليا الذى يعرف بإقليم الوعل، ومن أهم المقابر الأثرية بالمنطقة مقبرة أمنمحات (أمنى) و (خنوم حتب) و(باكت) و(خيتى)، لما بها من مواصفات معمارية وما تحتويه من نقوش هامة ومناظر رياضية والحياة اليومية .
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