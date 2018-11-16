وزير الأوقاف: علينا مبايعة النبي على السمع والطاعة.. فيديو

قال الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، إنه لما أشيع مقتل عثمان بن عفان اجتمع الصحابة على رسول الله وبايعوه بيعة الرضوان التى قال الله فيها (لقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَنزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ وَأَثَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا).





وأضاف جمعة، فى خطبته بالمسجد الكبير بقرية كفر عزام، بمركز السنبلاوين بمحافظة الدقهلية، أن الصحابة بايعوا رسول الله على النصر أو الشهادة فلما انتهوا من بيعتهم وضع رسول الله إحدى يديه فى الأخرى وقال (وهذه بيعة عثمان بن عفان).





وأشار إلى أن هذه البيعة ليست خاصة بأصحاب رسول الله ولا بزمانهم وإنما هى ممتدة إلى يوم القيامة فكل منا ينبغي أن يبايع رسول الله على السمع والطاعة.



