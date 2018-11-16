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محافظات

قافلة عنيك في عنينا تكشف على 1000 مواطن بقرية بالعضايمة بالأقصر

الجمعة 16/نوفمبر/2018 - 04:05 م
صدى البلد
شمس يونس
نجحت مبادرة عنيك في عنينا لمكافحة مسببات العمى، التى نظمتها مؤسسة صناع الخير للتنمية اليوم الجمعة برعاية رئاسة الوزراء، بمحافظة الأقصر، بالتنسيق مع محافظ الأقصر فى الكشف على أكثر من ١٠٠٠ مواطن بعزبة على بدر بقرية العضايمة بمركز إسنا جنوب الأقصر.

وقال محمد عبد اللطيف مدير فرع مؤسسة صناع الخير للتنمية بالأقصر، إن هذه القافلة هي القافلة الحادية عشر بالمحافظة، ونجحت من خلال طاقم من الأطباء والاستشاريين والمتطوعين من الكشف على المواطنين منذ الساعة الثامنة صباحا حيث استهدفت القافلة الكشف على أمراض العيون بحضور عدد من القيادات التنفيذية بمدينة إسنا وقيادات من إدارة التضامن الاجتماعى والصحة بالمدينة.

وأضاف عبد اللطيف أن قوافل عنيك في عنينا بالأقصر تلقي إقبالا كبيرا من المواطنين، حيث تتكفل المبادرة بالتعاون مع أوركيديا للصناعات الدوائية بالكشف على المواطنين وصرف الأدوية وإجراء العمليات الجراحية بالمجان، مشيرا إلى أن اختيار القرى التى تستهدفها القوافل يتم اختيارها بعناية شديدة حيث تستهدف المناطق الأكثر احتياجا.

يذكر أن مبادرة «عنيك في عنينا» لمكافحة مسببات العمى بالمجان انطلقت يناير الماضي، تحت رعاية رئيس الوزراء، بالتعاون بين مؤسسة «صناع الخير» للتنمية وأوركيديا للصناعات الدوائية، وبالتنسيق مع المحافظين ومديريات الصحة والشؤون الاجتماعية والتنمية المحلية.
قافلة عنيك في عنينا تكشف على 1000 مواطن بقرية بالعضايمة بالأقصر
قافلة عنيك في عنينا تكشف على 1000 مواطن بقرية بالعضايمة بالأقصر
قافلة عنيك في عنينا تكشف على 1000 مواطن بقرية بالعضايمة بالأقصر
قافلة عنيك في عنينا تكشف على 1000 مواطن بقرية بالعضايمة بالأقصر
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