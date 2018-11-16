اللاوندي يكشف عن سر زيارات السيسي المتكررة للصين.. فيديو

أكد الدكتور سعيد اللاوندي، خبير العلاقات الدولية بمركز الأهرام للدراسات الاستراتيجية، أن المشاريع الصغيرة التي تعمل على تنميتها الدولة في الوقت الحالي، تعني بناء مصر بسواعد أبنائها.



وأضاف "اللاوندي" خلال لقائه ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المُذاع عبر الفضائية الأولى المصرية، اليوم، الجمعة، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي حريص جدًا على أن يكون هناك اهتمام كبير بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر، إضافةً إلى اهتمامه بالاستفادة من التجارب الناجحة للدول الأخرى في هذا المجال.



وأوضح "اللاوندي" أنه من ضمن الأسباب الرئيسية التي زار الرئيس "السيسي" الصين لأجلها؛ هو التعرف على خبرتها في هذا المجال، حيث إن الأسر الصينية منتجة ومستهلكة في آن واحد، مشيرًا إلى أن هذا ضمن طموحات الرئيس "السيسي" لشعبه.

