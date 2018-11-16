أحمد علي يكتب: انعدام الثقة بالنفس

تعرف الثقة بالنفس بأنّها شعور الإنسان بامتلاكه بعض التأثير في ما يجري ما حوله، وأنّه ليسَ إنسانًا عاجزًا عن فعل ما يريد، وادراكه

لامتلاك القدرات والإمكانات التي تمكنه من تحقيق ما يريده في حياته. ويصعب على الفرد اكتشاف ما يمتلكه من مهارات وطموحات إذا

لَم يمتلك الثقة بنفسه وبإمكانياته، وتكمن أهمية امتلاك الثقة بالنفس في تنمية شخصية الإنسان خلال الواقع العملي

نرى انه يشتكي كثير من أولياء الأمور من ضعف شخصية أطفالهم، وهم في حيرة حول كيفية تقويتها ..

الاسرة هىالتى تبنى شخصية الطفل أو تهدمها،

أسباب انعدام الثقة بالنفس

⦁الشعور بالدونية واحتقار الذات.

⦁تكرار الكلمات السلبية عن النفس، مثل: أنا فاشل، أنا غبي وغيرها من الكلمات التي تتبرمج داخل العقل.

⦁التركيز على نقاط الضعف في الشخصية، والإحساس بأنّ الجميع يركز على هذه النقاط ويراقبها.

.سوء التربية خلال مراحل الطفولة الأولى، حيثُ إنّ السنوات الأولى من حياة الشخص هي التي تشكل شخصيته فيما بعد، وكثرة العنف وتخويف الطفل وترهيبه تؤدي إلى انعدام ثقته بنفسه

⦁قتل الإبداع لدى الطفل.

.. التدليل الذائد

.عدم التشجيع، وهذا الأمر يؤدي إلى إحساس الفرد بعدم أهمية الأمر الذي يقوم به، وأنّ أفعاله كلها تافهة وغير مفيدة .

⦁مقارنة الشخص بغيره من الناس، مثل أشقائه وأقرانه.

.الخوف من الفشل، وذلك بسبب تعرض الفرد لحادث أو موقف أثر بشكل سلبي عليه وولدَ لديه شعورًا بالفشل .

‏• اعتماد كبير على والديه

‏• نظرة دونية لنفسه

‏• حماية وتدليل زائد

‏• رأيه سلبي في نفسه

‏• تعامل قاسي معه

‏• تعارض أوامر بين الأهل

‏• مشكلات وخلافات كثيرة في البيت

‏• مقارنته بمن هم أفضل منه



‏ .. اذا كانت شخصية طفلك ضعيفة, كيف تلاحظ ؟؟



‏علامات ضعف شخصية طفل

‏‏• مصاحب دائم لوالديه

‏• يفقد أشياؤه بسهولة

‏• يتجنب اللعب مع الأطفال

‏• كثير الشكوى والبكاء

‏• يميل للعزلة وليس لديه اصدقاء

‏• ليس له رأي عندما يلعب مع الاطفال

‏• خجول أكثر من اللازم

،قد يقوم بتصرفات لإرضاء الناس على حساب نفسه

‏‏ . متساهل في حقوقه

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‏الأطفال بعد سن السابعة تكون نظرة والديهم لهم مهمة ولها تأثير كبير عليهم،

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‏اعلموا ان تصرفات طفلكم هي الفعل وتصرفاتكم هي رد الفعل .. طبعا ردالفعل هو الذي يضبط الفعل



‏طبيعي الاهل يرغبون أن يروا شخصية طفلهم قوية لكنهم يغفلون عن توفير الأسباب لها ،

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‏ان ثقة الطفل بنفسه يكتسبها من البيت وهي هامة لقوة شخصيته

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‏ثقة الطفل بنفسه وقوة شخصيته وجهان لعملة واحدة يديرهما المنزل





‏من اهم الطرق العملية لتقوية شخصية الطفل .

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‏• إعطائه تعليمات واضحة لعمل معين

‏• الانتباه لإيجابياته وإبرازها

‏• تدريبه على تصرفات في مواجهة موقف

‏• تشجيعه لمحاسبة الكاشير

‏• قيادة أطفال في لعب

‏• أخذه لشراء حاجات البيت

‏• تشجيعه على الكلام بصوت عالي





‏بعض العبارات تشجيعية لتقوية شخصية الطفل

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‏• رأيك يعجبني

‏• فكرتك رائعة

‏• أحتاج مساعدتك

‏• أثق في تصرفك

‏• لعبك جميل جدا

‏• حبيت طريقتك

‏• خليك معاي

‏• عطني رأيك



‏واخيريتعلم الأطفال كل شي بالمعايشة والمشاهدة، كل تصرفاتهم ومشاعرهم وأفكارهم عن أنفسهم حتى قوة شخصيتهم تتم بالتعلم،

‏‏إذا كسب طفلكم ثقته بنفسك من خلال تعاملكم له تكون البداية لكسب ثقته بنفسه في تعامله مع غيركم.

