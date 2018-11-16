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تعليم

طلاب صيدلة بني سويف يشنون حملة للقضاء على العادات الصحية الخاطئة

الجمعة 16/نوفمبر/2018 - 02:32 م
صدى البلد
محمد عبد الحليم
شن مكتب الاتحاد المصري لطلاب الصيدلة جامعة بني سويف، حملة توعية للمجتمع السويفي للقضاء على العادات المنتشرة الخاطئة.

واستهدفت الحملة كل فئات المجتمع المختلفة في ميدان المديرية وقرية الزيتون وحديقة الشلال، كما استهدفت رفع الوعي الصحي للمجتمع في حيثيات العادات الصحية المتبعة.

واشتملت الحملة على فعاليات عديدة منها قياس الضغط، والطول، والوزن وقياس مؤشر كتلة الجسم.

جدير بالذكر أن مكتب الاتحاد المصري لطلاب الصيدلة جامعة بني سويف "EPSF-BeniSuef" والمؤسس عام 1998 هو عضو كامل في الاتحاد المصري لطلاب الصيدلة "EPSF" و الذي تم تأسيسه عام 1982.
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