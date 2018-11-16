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اقتصاد

شعبة الأدوات المنزلية تطالب العربي بالترشح لانتخابات 2019 - 2022

الجمعة 16/نوفمبر/2018 - 02:30 م
المهندس إبراهيم
المهندس إبراهيم العربي
ولاء عبد الكريم
طالبت شعبة الأدوات المنزلية بغرفة القاهرة التجارية، رئيس الغرفة التجارية المهندس إبراهيم العربي بالترشح لفترة جديدة للانتهاء من الملفات التي بدأت فيها الغرفة وحققت فيها إنجازات كبيرة.

وقال أشرف هلال رئيس الشعبة‘ إن جموع التجار المنتسبين للشعبة تطالب المهندس إبراهيم العربي بالاستمرار في منصبه لإنجاز وحل عدد من المشاكل التي تواجه التجار، وقطعت فيها الغرفة التجارية في عهد ) العربي) إنجازا كبيرا .

وكان إبراهيم العربي، رئيس غرفة القاهرة، قد أعلن عدم ترشحه خلال الدورة المقبلة 2019- 2022 خلال اجتماعه نهاية الأسبوع الماضي مع عدد من الموظفين والمديرين العاملين بالغرفة، وقال "علي كل من له مظلمة أن يتقدم بخطاب له لحسمها قبل انتهاء مدته.

وأضاف، هلال، أن التجار مصرون علي استمرار (العربي) في منصبه لاستمرار السعي في حل المشاكل التي تواجه جموع التجار على مستوي القاهرة، والانتهاء من خطة التدريب والتطوير التي تبنتها الغرفة للتجار من خلال أكاديمية التجزئة، وكذلك عدد من القوانين الخاصة بالضرائب والجمارك والتنسيق مع الوزارات المعنية و محافظة ألقاهرة لحل مشاكل الصناع و التجار بالسوق على اعتبار أن الغرفة تمثل الصانع والتاجر.

وكذلك تطوير العمل بمركز تميز الغرفة واتخاذ خطوات كبيرة وإيجابية في إنشاء نادي التجار بالتجمع الخامس وتطوير مشروع الرعاية الطبية الذي دخل عامة السابع على التوالي خلال التعاقد مع عدد كبير من المستشفيات وكافة مستشفيات القوات المسلحة في مختلف المناطق والسعي إلى إنشاء صندوق لرعاية التجار أثناء الكوارث التي يتعرضون لها وتؤثر سلبيا على مشروعاتهم وعدد من المشروعات الأخرى التي يحتاجها المجتمع التجارى وتحتاج شخصية وطنية مثل المهندس إبراهيم العربي لتنفيذها في الفترة القادمة.
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