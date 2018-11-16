بيلاروسيا تمنح الأستاذية الفخرية لرئيس البرلمان.. وعبد العال: لا تسعفني الكلمات للتعبير عن اعتزازي باللقب.. مصر صمدت وقدمت تضحيات غالية لحماية شعبها.. وهيأنا المناخ الاقتصادي لجذب الاستثمارات الأجنبية

رئيس البرلمان خلال منحه الأستاذية الفخرية بجامعة بيلاروسيا:

مصر تخطت تحديات كثيرة لا تسعفني الكلمات للتعبير عن اعتزازي باللقب العلاقات المصرية البيلاروسية تشهد تطورا كبيرا في جميع المجالات





منحت جامعة بيلاروسيا الحكومية الاستاذية الفخرية للدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، وذلك خلال زيارة وفد برلمانى برئاسة الدكتور عبد العال لبيلاروسيا أمس الخميس في زيارة تستمر حتى السبت.





ضم الوفد المستشار أحمد سعد الدين الأمين العام، والنواب كريم درويش رئيس لجنة العلاقات الخارجية، وأحمد سمير رئيس لجنة الشئون الاقتصادية، وأماني عزيز وكيل لجنة الشئون الدينية، وإيهاب غطاطى، ومحمود بدر، والدكتور علاء ناجى مدير مكتب رئيس مجلس النواب.





وقال الدكتور عبد العال عقب تسلمه شهادة الأستاذية: "أعبر عن خالص تقديري لجامعة بيلاروس الحكومية على منحي لقب أستاذ فخري، وتسلمي شهادة الأستاذية الفخرية، التي أفخر بها كثيرًا، ولا تسعفني الكلمات للتعبير عن مدى اعتزازي بها".





وكتب عبدالعال في سجل زيارات الجامعة: "لقد سعدت بوجودى بهذه الجامعة العريقة بين جامعات العالم والتى حضرتها بصفتى أستاذا بالجامعة قبل أن أكون رئيسا للبرلمان المصري، الأمر الذي جعلنى أكثر حرصا على وجودى هنا في بيتى الأصلي وبين أخوتي الأساتذة، وتقديرا مني لمكانة العلم والعلماء".





وتابع: "لقد شرفت اليوم بمنحي لقب أستاذا فخريا، هذا اللقب الذي عمق في قلبي حبي وتقديري لهذه الجامعة العريقة ولعلمائها الأجلاء".





وقال رئيس البرلمان فى كلمته أمام الحضور من الاساتذة والباحثين إن مصر مرت بتحديات جسام خلال السنوات الخمس الماضية التي أعقبت ثورة الثلاثين من يونيو، أهمها الاختلال الأمني وسوء الأوضاع الاقتصادية، ما أثر على الحياة الاجتماعية للمواطن، ولكن إصرار المصريين على التوحد مع مؤسسات دولتهم الوطنية، وإدراكهم لجسامة التحديات، أدى إلى إعادة بناء مؤسساتها الوطنية، وفق خارطة طريق واضحة، كانت الخطوة الأولى والأهم فيها، وضع دستور جديد للبلاد وتثبيت أركان الدولة.





وأضاف: "لقد كنت عضوا فى لجنة العشرة التي تم تشكيلها لتعديل دستور عام 2012 الذي تم تعطيله عقب ثورة الثلاثين من يونيو 2013، لتجاوز ما ورد به من إشكاليات عديدة، وبعد جهد دؤوب وعمل متواصل، أصبح لدينا دستور عام 2014، الذي أسس لدولة القانون القائمة على العدل والمساواة، وجعل من المواطنة أساسًا لتعامل الدولة مع أبنائها، وأرسى مبدأي سيادة القانون، والفصل بين السلطات، واكتملت خارطة الطريق، بإجراء الانتخابات الرئاسية، ثم البرلمانية".





وأكد أنه بعد ذلك وضعنا في مصر عدة أهداف رئيسية نصب أعيننا عقب اكتمال خارطة الطريق، وسعينا إلى تحقيقها بشكل متزامن، كان في مقدمتها تحقيق متطلبات التنمية المستدامة والإصلاح الاقتصادي، وتحقيق الأمن والاستقرار، ومحاربة الإرهاب وفق إستراتيجية شاملة، وتمكين الشباب والمرأة للقيام بدورهم تجاه وطنهم.





وأشار عبدالعال إلى أنه فى المجال الاقتصادي، فقط واجهنا تحديات جسيمة، لدرجة أن احتياطي مصر من النقد الأجنبي وصل في يونيو 2013 إلى أقل من 15 مليار دولار فقط، ووصل معدل النمو الاقتصادي وقتها لحوالي 2% فقط، وهو أقل من معدل الزيادة السكانية.





وأوضح أن إصلاح هذا الوضع لم يكن يحتمل التأخير أو المماطلة، فسارعنا إلى اتخاذ إصلاحات تعالج المشكلة الأساسية، من خلال تبني أجندة وطنية شاملة (أجندة 2030)، تستهدف رفع معدلات النمو الاقتصادي وتحسين بيئة الاستثمار وتعزيز رأس المال البشرى، لتحقيق نهضة اقتصادية حقيقية، من خلال عدد من المشروعات التنموية، التي تحقق عوائد ملموسة، وتوفر الملايين من فرص العمل، وتقيم بنية أساسية لا غنى عنها لتحقيق النمو الاقتصادي، وتوفير سبل العيش الكريم للمواطن المصري.





وأكد أن هذه الإجراءات التي تحملها المصريون بصبر وجلد يعبر عن اصالتهم ووطنيتهم الخالصة، تمخضت عنها نتائج ملموسة على أرض الواقع، فقد ارتفع احتياطي مصر من النقد الأجنبي من حوالي 15 مليار دولار ليصل إلى 44 مليار دولار حاليًا، وهو أعلى مستوى حققته مصر في تاريخها، كما ارتفع معدل النمو الاقتصادي من 2% منذ خمس سنوات ليصل إلى 5.4%، ويستهدف برنامج الإصلاح الاقتصادي وصول ذلك المعدل خلال السنوات القليلة المقبلة إلى 7%.





وأوضح أنه تم العمل على جذب الاستثمارات الداخلية الأجنبية من خلال عمل بنية أساسية فى مجال الطاقة والطرق وتطوير الموانئ البحرية، فضلًا عن بنية تشريعية خاصة بتلك الاستثمارات، فقمنا بإقرار قانون جديد للاستثمار والتراخيص الصناعية والإفلاس، ما يعطى مزايا تفصيلية للمستثمرين.





وحول جهود مصر فى مكافحة الفساد، قال الدكتور على عبد العال إن مصر صمدت وقدمت تضحيات غالية من دماء أبنائها الأبطال، لحماية شعبها، بل والمنطقة والعالم كله.





وأشار إلى أن الإستراتيجية الوطنية المصرية قامت بالتصدي لظاهرة الإرهاب، على أركان متعددة، جمعت بين المواجهة الأمنية الحاسمة لمرتكبي العمليات الإرهابية، وتجديد الخطاب الديني، وتغيير المناهج التعليمية من أجل خلق جيل يقبل الآخر ويؤمن بثقافة التسامح مع الجميع بصرف النظر عن الدين أو اللون أو الجنس، بالإضافة إلى تغيير الظروف المعيشية في المناطق الفقيرة، التي تستهدفها الجماعات المتطرفة استغلالًا لأوضاعهم المعيشية الصعبة.



