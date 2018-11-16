9 شخصيات تتنافس على خلافة تيريزا ماي كرئيس لوزراء بريطانيا.. أزمة انفصال لندن عن الاتحاد الأوروبي تضع منصب ماي على المحك

اثنان من وزراء الخارجية من أكبر منتقدي ماي

السيد الإنجليزي جيكوب ريس موج يطالب بالانسحاب الكامل

مصرفي من أصل باكستاني يسعي ليكون رئيس الوزراء



قالت وكالة رويترز للأنباء إن منصب رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي كزعيمة لحزب المحافظين الحاكم يتعرض لهجوم من المشرعين المشككين في الاتحاد الأوروبي الذين يرفضون استراتيجيتها للانسحاب من التكتل ويريدون زعيما أكثر تأييدا لفكرة الانسحاب.



وذكرت الوكالة أن ماي تعهدت بمواصلة المعركة حتى الانتخابات المقبلة في 2022 لكن إذا طالب ما يكفي من المشرعين باستقالتها فستواجه اقتراعا على الثقة.



واستعرضت الوكالة أبرز الشخصيات المرشحة لخلافة ماي وهي:



بوريس جونسون



وزير الخارجية السابق هو أكبر منتقدي ماي بشأن الانسحاب من الاتحاد الأوروبي، واستقال من الحكومة في يوليو احتجاجا على تعامل ماي خلال مفاوضات الخروج.



وحدد جونسون، الذي يعتبره الكثير من المتشككين في الاتحاد الأوروبي وجه الحملة البريطانية للانسحاب عام 2016، استراتيجيته للأعضاء في خطاب حماسي خلال المؤتمر السنوي للحزب في أكتوبر، ووقف بعض الأعضاء في طابور لساعات للحصول على مقعد، ودعا الحزب للعودة لقيمه التقليدية بخفض الضرائب وتعزيز الشرطة والبعد عن تقليد سياسات حزب العمال اليساري.



جيريمي هانت



حل هانت محل جونسون وزيرا للخارجية في يوليو ودعا أعضاء الحزب لتنحية خلافاتهم جانبا بشأن الانسحاب من التكتل والتضافر ضد خصم مشترك هو الاتحاد الأوروبي.



وصوت هانت للبقاء ضمن الاتحاد الأوروبي في استفتاء 2016، وكان وزيرا للصحة لمدة ستة أعوام وهو دور قلص شعبيته بين كثير من الناخبين الذين يعملون في قطاع الرعاية الصحية الوطنية المستنزف الذي تديره الدولة أو يعتمدون عليه.



جيكوب ريس موج



مليونير يحرص على صورة السيد الإنجليزي وأصبح له أنصار كثيرون بين من يريدون انسحابا جذريا أكثر مما تقترحه ماي.



وريس موج زعيم لمجموعة قوية من المشرعين المشككين في الاتحاد الأوروبي وأعلن أنه قدم رسالة لسحب الثقة من رئيسة الوزراء بعد يوم من إعلانها عن مسودة اتفاق الانسحاب.



لكن هل يريد منصبها؟ عندما سُئل بعد تقديم الرسالة إن كان يريد الإطاحة بماي، قال ريس-موج إنه لن يطرح نفسه مرشحا للمنصب.



دومينيك راب



استقال وزير شؤون الانسحاب من الاتحاد الأوروبي من حكومة ماي أمس الخميس احتجاجا على مسودة اتفاق الانسحاب، وقال إنها لا تتطابق مع الوعود التي قطعها حزب المحافظين خلال انتخابات عام 2017، وخدم راب في منصبه خمسة أشهر فحسب بعد تعيينه في يوليو.



وينظر له باعتباره وافدا جديدا نسبيا على طاولة الكبار في الحكومة لكنه سبق وخدم في مناصب وزارية صغيرة منذ انتخابه في 2010، وشارك راب في الحملة الدعائية المؤيدة للانسحاب قبل استفتاء 2016 وهو حاصل على الحزام الأسود في رياضة الكاراتيه.



ساجد جاويد



مصرفي سابق وأحد مؤيدي الأسواق الحرة، شغل عددا من المناصب في الحكومة وأداؤه جيد دائما في استطلاعات الرأي بالنسبة لأعضاء الحزب، وهو من أصل باكستاني، وصوت جاويد للبقاء في الاتحاد الأوروبي في استفتاء 2016 لكنه كان يعتبر من المشككين في الاتحاد الأوروبي.



مايكل جوف



كان جوف واحدا من أهم الشخصيات في حملة الانسحاب خلال الاستفتاء لكنه اضطر لمعاودة بناء مسيرته في الحكومة بعد أن تراجع أمام ماي في السباق لخلافة ديفيد كاميرون الذي استقال بعد يوم من خسارة الاستفتاء.



وجوف المفعم بالنشاط يعتبر واحدا من أكثر الأعضاء الفاعلين في الحكومة في مجال طرح سياسات جديدة، وأصبح فجأة حليفا لماي ويدعم حتى الآن استراتيجيتها للانسحاب.



ديفيد ديفيز



عين ديفيز أحد أبرز المشككين في الاتحاد الأوروبي ليقود فريق المفاوضات البريطاني مع الاتحاد الأوروبي في يوليو تموز 2016 لكنه استقال بعدها بعامين احتجاجا على خطط ماي لعلاقة طويلة الأمد مع التكتل، وطرح اسمه كزعيم مؤقت محتمل.



بيني موردونت



موردونت هي واحدة من آخر المؤيدين للانسحاب داخل حكومة ماي وتشغل منصب وزيرة التنمية الدولية، وتوقع كثيرون أن تنضم إلى قائمة المستقيلين بعد نشر مسودة ماي لاتفاق الانسحاب.



أندريا ليدسوم



كانت ليدسوم، وهي من أنصار الانسحاب ولا تزال تخدم في حكومة ماي،المنافسة الرئيسية لماي في السباق لخلافة كاميرون في 2016. لكن بدلا من أن تجبر ماي على خوض جولة إعادة انسحبت من السباق، وتدير حاليا الشؤون البرلمانية للحكومة.

