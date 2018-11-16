محلية النواب: إعادة المناقشة على قانون المحليات أكثر من مرة حق أصيل للبرلمان

قال النائب أحمد فرجاني وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن البرلمان لم يقر بعد مشروع قانون المحليات، إلا أن اللجنة الخاصة انتهت من القانون منذ فترة كبيرة، مشيرا إلى أن إدخال بعض التعديلات مرة أخرى من قبل المحافظين الحاليين والسابقين تسبب في تأخر إصدار القانون.



وأوضح فرجانى، فى تصريح لـ"صدى البلد"، أن إعادة المناقشة على القانون أكثر من مرة حق أصيل للبرلمان، وخاصة أن المشروع يمثل عصب الحياة المحلية، ولابد أن يأخذ دوره فى المناقشات وإدخال المقترحات عليه، مؤكدا أنه لم تتضح بعد موعد إقرار القانون وإجراء انتخابات المحليات.



وكان محمود شعراوى وزير التنمية المحلية قد صرح بأنه فى بداية 2019 سيكون هناك مجالس محلية، مضيفا أن الوزارة تعمل على تدريب الكوادر الشبابية الراغبة فى الترشح لانتخابات المحليات.