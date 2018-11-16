ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

برلمان

محلية النواب: إعادة المناقشة على قانون المحليات أكثر من مرة حق أصيل للبرلمان

الجمعة 16/نوفمبر/2018 - 02:35 م
مجلس النواب المصري
مجلس النواب المصري
أمينة الدسوقى
قال النائب أحمد فرجاني وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن البرلمان لم يقر بعد مشروع قانون المحليات، إلا أن اللجنة الخاصة انتهت من القانون منذ فترة كبيرة، مشيرا إلى أن إدخال بعض التعديلات مرة أخرى من قبل المحافظين الحاليين والسابقين تسبب في تأخر إصدار القانون.

وأوضح فرجانى، فى تصريح لـ"صدى البلد"، أن إعادة المناقشة على القانون أكثر من مرة حق أصيل للبرلمان، وخاصة أن المشروع يمثل عصب الحياة المحلية، ولابد أن يأخذ دوره فى المناقشات وإدخال المقترحات عليه، مؤكدا أنه لم تتضح بعد موعد إقرار القانون وإجراء انتخابات المحليات.

وكان محمود شعراوى وزير التنمية المحلية قد صرح بأنه فى بداية 2019 سيكون هناك مجالس محلية، مضيفا أن الوزارة تعمل على تدريب الكوادر الشبابية الراغبة فى الترشح لانتخابات المحليات.
loading...

ترشيحاتنا

إذاعى تونسي: لقاء مصر ونسور قرطاج بين أشقاء وصلاح علامة فارقة

كنزي عمرو دياب تنشر صورة برفقة شقيقها في مرحلة الطفولة

حبس ربة منزل بعد سرقتها مشغولات ذهبية من طفلتين بالمنوفية

رد فعل غريب من نجم الزمالك السابق على قيادة أجيري للمنتخب.. فيديو

توقعات بأداء إيجابي للبورصة بعد تثبيت أسعار الفائدة

نجم الأهلي السابق يتوقع تشكيل المنتخب ويوجه رسالة للاعبين قبل لقاء تونس

حمو بيكا ومجدى شطة يشعلان مواقع التواصل الاجتماعي.. برلمانيون: المهرجانات لا تقل خطورة عن الإرهاب.. مطالبات للمهن الموسيقية بتحرير دعاوى قضائية ضد مروجي الإسفاف والابتذال

مصرللطيران: تسيير رحلتين لنقل الركاب الملغاة رحلاتهم بسبب الأمطار بالكويت

جهود مكثفة لإعادة جثمان الصيدلي المصري المقتول في السعودية

ليبرمان يودع جيش إسرائيل بهذه الطريقة.. صور

أحمد مرتضى منصور: ندعو الله بالشفاء العاجل لبيبو

مصر الحلوة .. محافظ الدقهلية المسيحي يشارك وزير الأوقاف فى افتتاح مسجد ويحضر خطبة الجمعة ..صور

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الداخلية: ضبط 3 آلاف نسخة مقلدة لـ كتب دينية وأدبية.. صور

الكرواتي لوفرين يهين منتخب إسبانيا ويسخر من راموس.. صورة

نوال الزغبى تخطف الأنظار بفساتين ساحرة من لابورجوازي.. صور

راندا البحيري تتألق بالكاجوال فى أحدث جلسة تصوير

فى عيد ميلادها.. شاهد أبرز إطلالات مها أحمد بعد خسارة وزنها الزائد

فيديو

تعرف على اختصاصات اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان..فيديو
تعرف على مثلث الوصول إلى السلام النفسي في الحياة.. فيديو
رد فعل غريب من نجم الزمالك السابق على قيادة أجيري للمنتخب.. فيديو
مدير آثار الفيوم: سباق رالى الدولي يهدف إلى تنشيط السياحة.. فيديو
اللاوندي يكشف عن سر زيارات السيسي المتكررة للصين.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

ما هي توقعاتك لمباراة مصر وتونس في تصفيات أمم إفريقيا 2019 ؟

ما هي توقعاتك لمباراة مصر وتونس في تصفيات أمم إفريقيا 2019 ؟