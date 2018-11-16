ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

رياضة

شاهد .. توقعات الجماهير لمباراة مصر وتونس

الجمعة 16/نوفمبر/2018 - 02:43 م
صدى البلد
مريم صليب - عدسة : عز حسين
يستضيف المنتخب المصري نظيره التونسي، مساء اليوم الجمعة، بملعب برج العرب في الإسكندرية، ضمن منافسات الجولة الخامسة من تصفيات كأس الأمم الإفريقية 2019.

ورصدت عدسة "صدى البلد" آراء المواطنين حول توقعات مباراة مصر وتونس الذي يترقبها الجمهور المصري والتونسي ومن سيكون نجم المباراة.

قال أحمد عبدالله: ستكون مباراة قوية وننتظرها جميعا وندعو الله أن يفاجئنا المنتخب بأداء قوي بعد هزيمة الأهلي في رادس نتمني أداء أقوى في المباراة، وأتوقع أن يكون محمد صلاح هو رجل المباراة".

وأشار محمد سامي إلى أن المنتخب ليس في أفضل حال وهذه المباراة تعد فرصة لأجيري والجهاز الفني للمنتخب لإسعاد الجمهور، متوقعا فوز المنتخب المصري بهدفين نظيفين.

وأكد سامح خالد أن المنتخب قادر على الفوز ولكن في حالة وضع خطة هجومية قوية والإعتماد على أكثر من مهاجم وألا يكرروا خطأ الإعتماد على محمد صلاح اعتمادا كليا مرة أخرى، متوقعا انتهاء المباراة 1-0 لصالح منتخب مصر.

وأضاف محمود شبل أن المباراة ستكون قوية بعد الهزيمة الأخيرة للأهلى أمام الترجي على ملعب رادس في تونس، نتمنى من الله أن يفوز المنتخب المصري و يدخل السعادة لقلوب الجماهير .

وقالت حبيبة: "إن شاء الله المنتخب يفوز وصلاح هو اللي هيجيب الأهداف".
loading...

ترشيحاتنا

إذاعى تونسي: لقاء مصر ونسور قرطاج بين أشقاء وصلاح علامة فارقة

راندا البحيري تتألق بالكاجوال فى أحدث جلسة تصوير

تعرف على أسعار الخضراوات والفاكهة بالأسواق اليوم.. فيديو

الكويت ترحل بن تسيون الإسرائيلي بعد تجوله في معرض الكتاب

مظاهرات عارمة بـ إسرائيل تطالب نتنياهو بالاستقالة.. صور

مصر تواجه تونس في مباراة حسم صراع الصدارة

محمد يوسف: الأهلي درس الوصل الإماراتي جيدا

حقيقة وجود فريق النادى الأهلى فى إسرائيل.. صور

انهيار 10 منازل بسبب السيول بأسيوط.. يتصدر أخبار المحافظات

فرجاني ساسي يقود التشكيل المتوقع لتونس في مباراة مصر

انتبه.. عمل واحد يتوقف عليه دخول الجنة والفوز برحمة الله.. فيديو

نجم الأهلي السابق يتوقع تشكيل المنتخب ويوجه رسالة للاعبين قبل لقاء تونس

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الداخلية: ضبط 3 آلاف نسخة مقلدة لـ كتب دينية وأدبية.. صور

الكرواتي لوفرين يهين منتخب إسبانيا ويسخر من راموس.. صورة

نوال الزغبى تخطف الأنظار بفساتين ساحرة من لابورجوازي.. صور

راندا البحيري تتألق بالكاجوال فى أحدث جلسة تصوير

فى عيد ميلادها.. شاهد أبرز إطلالات مها أحمد بعد خسارة وزنها الزائد

فيديو

تعرف على اختصاصات اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان..فيديو
تعرف على مثلث الوصول إلى السلام النفسي في الحياة.. فيديو
رد فعل غريب من نجم الزمالك السابق على قيادة أجيري للمنتخب.. فيديو
مدير آثار الفيوم: سباق رالى الدولي يهدف إلى تنشيط السياحة.. فيديو
اللاوندي يكشف عن سر زيارات السيسي المتكررة للصين.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

ما هي توقعاتك لمباراة مصر وتونس في تصفيات أمم إفريقيا 2019 ؟

ما هي توقعاتك لمباراة مصر وتونس في تصفيات أمم إفريقيا 2019 ؟