شاهد .. توقعات الجماهير لمباراة مصر وتونس

يستضيف المنتخب المصري نظيره التونسي، مساء اليوم الجمعة، بملعب برج العرب في الإسكندرية، ضمن منافسات الجولة الخامسة من تصفيات كأس الأمم الإفريقية 2019.



ورصدت عدسة "صدى البلد" آراء المواطنين حول توقعات مباراة مصر وتونس الذي يترقبها الجمهور المصري والتونسي ومن سيكون نجم المباراة.



قال أحمد عبدالله: ستكون مباراة قوية وننتظرها جميعا وندعو الله أن يفاجئنا المنتخب بأداء قوي بعد هزيمة الأهلي في رادس نتمني أداء أقوى في المباراة، وأتوقع أن يكون محمد صلاح هو رجل المباراة".



وأشار محمد سامي إلى أن المنتخب ليس في أفضل حال وهذه المباراة تعد فرصة لأجيري والجهاز الفني للمنتخب لإسعاد الجمهور، متوقعا فوز المنتخب المصري بهدفين نظيفين.



وأكد سامح خالد أن المنتخب قادر على الفوز ولكن في حالة وضع خطة هجومية قوية والإعتماد على أكثر من مهاجم وألا يكرروا خطأ الإعتماد على محمد صلاح اعتمادا كليا مرة أخرى، متوقعا انتهاء المباراة 1-0 لصالح منتخب مصر.



وأضاف محمود شبل أن المباراة ستكون قوية بعد الهزيمة الأخيرة للأهلى أمام الترجي على ملعب رادس في تونس، نتمنى من الله أن يفوز المنتخب المصري و يدخل السعادة لقلوب الجماهير .



وقالت حبيبة: "إن شاء الله المنتخب يفوز وصلاح هو اللي هيجيب الأهداف".