محلية البرلمان: نعد أكثر اللجان استقبالا لطلبات الإحاطة

قال النائب أشرف عزيز اسكندر عضو لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان، إن اللجنة تعمل خلال الفترة المقبلة على مناقشة طلبات الإحاطة المقدمة إليها من قبل جميع النواب.



وأكد اسكندر فى تصريح لـ"صدى البلد"، أن لجنة الإدارة المحلية تعد أكثر لجنة يحال إليها طلبات إحاطة من قبل أعضاء المجلس.



ومن المقرر أن يعاود مجلس النواب، برئاسة الدكتور على عبد العال للانعقاد يوم الأحد الموافق 25 من شهر نوفمبر الجارى، بعد أن وافق فى جلسته الأخيرة على على تعديلات قانون التعليم فى مجموعة وأجل التصويت النهائي لجلسة لاحقة نظرا لعدم توافر نصاب أغلبية ثلثى الأعضاء.