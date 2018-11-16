حملات أمنية موسعة لقطاع أمن الجيزة على مدينة 6 أكتوبر

شنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، برئاسة اللواء دكتور مصطفي شحاتة مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، حملات أمنية بقطاع أمن أكتوبر، لمكافحة الجريمة بشتى صورها ورفع معوقات سير المواطنين بالشوارع وتحقيقًا للتواجد الشرطي الفعال.



وأسفرت الحملات بإشراف اللواء رضا العمدة مدير الادارة العامة لمباحث الجيزة، في ضبط قضيتين مخدرات، و7 أسلحة بيضاء، وحكم جنائي، و7 أحكام مستأنف، و30 جزئي، و3 دراجات بخارية، و7 مخالفات.



كما نجحت الحملات بإشراف اللواء علاء متولي مدير الادارة العامة لمرور الجيزة، في ضبط 108 سحب متنوع، و100 مخالفة نموذج 125، و150 مخالفة كلبش، وفي مجال المرافق بإشراف اللواء أشرف الدماطي مدير شرطة المرافق بالجيزة في ضبط 3 ميزان و3 استاند، و3 اسطوانات، و38 كرسي، و3 ترابيزة، وعربة يد.



تحررت المحاضر اللازمة وباشرت النيابة العامة التحقيقات.