ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار البلد

مصر للطيران للصيانة تجدد اعتماد وكالة السلامة الأوروبية EASA

الجمعة 16/نوفمبر/2018 - 02:43 م
صدى البلد
نورهان خفاجي
اجتازت الشركة الوطنية مصر للطيران للصيانة والأعمال الفنية، إجراءات التفتيش الخاصة بالوكالة الأوروبية لسلامة الطيران EASA على مواقع الشركة بالقاهرة بنجاح حيث أشاد المفتشون الأوروبيون بالالتزام التام بالمعايير الدولية والتشريعات الملزمة في مجال صيانة وعمرة الطائرات.

يأتي ذلك في إطار الاهتمام بالاعتمادات الدولية التي حصلت عليها شركة مصر للطيران للصيانة والأعمال الفنية والتي من شأنها الحفاظ على قاعدة عملائها وجذب المزيد منهم وبحضور الطيار أحمد عادل رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران والمهندس مصطفى علي الدين رئيس مجلس إدارة شركة مصر للطيران للصيانة والأعمال الفنية.

ويعد هذا التفتيش هو السادس والعشرين على مدار ثلاثة عشر عاما متتالية نجحت خلالها الشركة في اجتياز كافة التفتيشات الأوروبية على مقرها بالقاهرة وعدد من محطاتها الداخلية والخارجية، كما شهدت هذه الأعوام توسيع نطاق الاعتماد الأوروبي ليشمل كافة الأنشطة الفنية التي تقدمها الشركة لعملائها وهو ما مكن شركة مصر للطيران للصيانة من تقديم الخدمات الفنية لما يبلغ 145 شركة طيران بأوروبا وآسيا وإفريقيا والشرق الأوسط في عام 2018 بعد أن كانت تقوم بخدمة أسطول مصر للطيران فقط قبل عام 2006 رغم ما شهدته تلك الفترة من أحداث عديدة أثرت بدورها على حركة الطيران ومختلف الأنشطة الاقتصادية بالبلاد إلا أن عزيمة وإصرار أبناء الصيانة كانت عنصر الحسم في الحفاظ على تلك الاعتمادات الهامة التي تعد عنصر الجذب الرئيسي للعملاء من خارج مصر للطيران.

وتوجه الطيار أحمد عادل رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران بالتهنئة للعاملين بشركة مصر للطيران للصيانة والأعمال الفنية لنجاحها في اجتياز تفيش الوكالة الأوروبية لسلامة الطيران وأشاد بجهودهم المشرفة معربا عن ثقته في قدرات أبناء شركة مصر للطيران للصيانة في الحفاظ على المستوى الفني الراقي لخدمة أسطول مصر للطيران وطائرات العملاء وتقديم المزيد من أجل شركتهم ووطنهم،مؤكدا أنهم يتمتعون بإمكانيات ومؤهلات تضع الشركة في مصاف الشركات العالمية العاملة في نفس المجال.

من جانبه، أشار المهندس مصطفى علي الدين رئيس مجلس إدارة شركة مصر للطيران للصيانة والأعمال الفنية إلى أن العنصر البشري جاء على رأس اهتمامات مفتشي الوكالة الأوروبية لسلامة الطيران حيث قاموا بعقد العديد من الاختبارات للعاملين لتحديد مستوى استيعابهم للتشريعات كما قاموا بمتابعة قيام العاملين بعدد من الأنشطة الفنية المختلفة لقياس القدرات النظرية والعملية مما دفعهم للإشادة بالقدرات الفنية العالية للأفراد واستيعابهم للتشريعات الملزمة وتنفيذ كافة الإجراءات بالطرق النموذجية التي تعكس وعيا كبيرا كما أشادوا بالتحديث المستمر من خلال النشرات الدورية الصادرة عن الجهات التشريعية والتزام العاملين بها.

وأضاف أن نتيجة التفتيش جاءت مرضية للغاية كما هو متوقع دائما من أبناء مصر للطيران للصيانة.

وأوضح أن التفتيش يتم بصفة دورية مرتين سنويا وذلك نظرا لاتساع نطاق الاعتماد الممنوح للشركة ويجري خلاله مراجعة الإجراءات الفنية وبيئة العمل ومدى توافقها مع الاشتراطات والتشريعات الدولية واختبار الأطقم الفنية واستيعابهم للمهام المنوط بهم تنفيذها في إطار من الالتزام بالتعليمات الفنية الصادرة عن الشركات المصنعة للطائرات والمحركات وقطع غيار الطائرات.

ونوه بأن التفتيش شمل جميع أنشطة الشركة فيما يخص أعمال الجودة وصيانة الطائرات ومخازن قطع الغيار والمكتبة الفنية وعمرة الوحدات وعمرة المحركات وعمرة الأجهزة ومجمع المخازن وكيفية التعامل مع العدد والالآت كما تم اختبار بعض العاملين كلا فيما يخصه وذلك للتأكد من الإلمام بالنواحى الفنية والأعمال المنوط بهم تنفيذها ووثائق الجودة المصاحبة لهذه الأعمال.
loading...

ترشيحاتنا

الكرواتي لوفرين يهين منتخب إسبانيا ويسخر من راموس.. صورة

انتبه.. عمل واحد يتوقف عليه دخول الجنة والفوز برحمة الله.. فيديو

غادة والي: 100 جنيه وبطانية لكل فرد من ضحايا السيول بأسيوط

ننشر التشكيل المتوقع لمنتخب مصر في مواجهة تونس

حبس ربة منزل بعد سرقتها مشغولات ذهبية من طفلتين بالمنوفية

لأول مرة.. أمريكا ترفض انسحاب إسرائيل من الجولان

الأرصاد: ارتفاع درجات الحرارة غدا على جميع الأنحاء.. فيديو

الحضرى: إن شاء الله ترجع مصر بألف خير يابيبو

محلل تونسي: الغيابات تضرب نسور قرطاج.. ولقاء مصر للمنافسة على الزعامة

جهود مكثفة لإعادة جثمان الصيدلي المصري المقتول في السعودية

الأرصاد تحذر الكويت من موجة أمطار مدمرة.. فيديو

بالأرقام.. تونس تتفوق على مصر فى تاريخ المواجهات بـ16 فوز

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الداخلية: ضبط 3 آلاف نسخة مقلدة لـ كتب دينية وأدبية.. صور

الكرواتي لوفرين يهين منتخب إسبانيا ويسخر من راموس.. صورة

نوال الزغبى تخطف الأنظار بفساتين ساحرة من لابورجوازي.. صور

راندا البحيري تتألق بالكاجوال فى أحدث جلسة تصوير

فى عيد ميلادها.. شاهد أبرز إطلالات مها أحمد بعد خسارة وزنها الزائد

فيديو

تعرف على اختصاصات اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان..فيديو
تعرف على مثلث الوصول إلى السلام النفسي في الحياة.. فيديو
رد فعل غريب من نجم الزمالك السابق على قيادة أجيري للمنتخب.. فيديو
مدير آثار الفيوم: سباق رالى الدولي يهدف إلى تنشيط السياحة.. فيديو
اللاوندي يكشف عن سر زيارات السيسي المتكررة للصين.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

ما هي توقعاتك لمباراة مصر وتونس في تصفيات أمم إفريقيا 2019 ؟

ما هي توقعاتك لمباراة مصر وتونس في تصفيات أمم إفريقيا 2019 ؟