مصر للطيران للصيانة تجدد اعتماد وكالة السلامة الأوروبية EASA

اجتازت الشركة الوطنية مصر للطيران للصيانة والأعمال الفنية، إجراءات التفتيش الخاصة بالوكالة الأوروبية لسلامة الطيران EASA على مواقع الشركة بالقاهرة بنجاح حيث أشاد المفتشون الأوروبيون بالالتزام التام بالمعايير الدولية والتشريعات الملزمة في مجال صيانة وعمرة الطائرات.



يأتي ذلك في إطار الاهتمام بالاعتمادات الدولية التي حصلت عليها شركة مصر للطيران للصيانة والأعمال الفنية والتي من شأنها الحفاظ على قاعدة عملائها وجذب المزيد منهم وبحضور الطيار أحمد عادل رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران والمهندس مصطفى علي الدين رئيس مجلس إدارة شركة مصر للطيران للصيانة والأعمال الفنية.



ويعد هذا التفتيش هو السادس والعشرين على مدار ثلاثة عشر عاما متتالية نجحت خلالها الشركة في اجتياز كافة التفتيشات الأوروبية على مقرها بالقاهرة وعدد من محطاتها الداخلية والخارجية، كما شهدت هذه الأعوام توسيع نطاق الاعتماد الأوروبي ليشمل كافة الأنشطة الفنية التي تقدمها الشركة لعملائها وهو ما مكن شركة مصر للطيران للصيانة من تقديم الخدمات الفنية لما يبلغ 145 شركة طيران بأوروبا وآسيا وإفريقيا والشرق الأوسط في عام 2018 بعد أن كانت تقوم بخدمة أسطول مصر للطيران فقط قبل عام 2006 رغم ما شهدته تلك الفترة من أحداث عديدة أثرت بدورها على حركة الطيران ومختلف الأنشطة الاقتصادية بالبلاد إلا أن عزيمة وإصرار أبناء الصيانة كانت عنصر الحسم في الحفاظ على تلك الاعتمادات الهامة التي تعد عنصر الجذب الرئيسي للعملاء من خارج مصر للطيران.



وتوجه الطيار أحمد عادل رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران بالتهنئة للعاملين بشركة مصر للطيران للصيانة والأعمال الفنية لنجاحها في اجتياز تفيش الوكالة الأوروبية لسلامة الطيران وأشاد بجهودهم المشرفة معربا عن ثقته في قدرات أبناء شركة مصر للطيران للصيانة في الحفاظ على المستوى الفني الراقي لخدمة أسطول مصر للطيران وطائرات العملاء وتقديم المزيد من أجل شركتهم ووطنهم،مؤكدا أنهم يتمتعون بإمكانيات ومؤهلات تضع الشركة في مصاف الشركات العالمية العاملة في نفس المجال.



من جانبه، أشار المهندس مصطفى علي الدين رئيس مجلس إدارة شركة مصر للطيران للصيانة والأعمال الفنية إلى أن العنصر البشري جاء على رأس اهتمامات مفتشي الوكالة الأوروبية لسلامة الطيران حيث قاموا بعقد العديد من الاختبارات للعاملين لتحديد مستوى استيعابهم للتشريعات كما قاموا بمتابعة قيام العاملين بعدد من الأنشطة الفنية المختلفة لقياس القدرات النظرية والعملية مما دفعهم للإشادة بالقدرات الفنية العالية للأفراد واستيعابهم للتشريعات الملزمة وتنفيذ كافة الإجراءات بالطرق النموذجية التي تعكس وعيا كبيرا كما أشادوا بالتحديث المستمر من خلال النشرات الدورية الصادرة عن الجهات التشريعية والتزام العاملين بها.



وأضاف أن نتيجة التفتيش جاءت مرضية للغاية كما هو متوقع دائما من أبناء مصر للطيران للصيانة.



وأوضح أن التفتيش يتم بصفة دورية مرتين سنويا وذلك نظرا لاتساع نطاق الاعتماد الممنوح للشركة ويجري خلاله مراجعة الإجراءات الفنية وبيئة العمل ومدى توافقها مع الاشتراطات والتشريعات الدولية واختبار الأطقم الفنية واستيعابهم للمهام المنوط بهم تنفيذها في إطار من الالتزام بالتعليمات الفنية الصادرة عن الشركات المصنعة للطائرات والمحركات وقطع غيار الطائرات.



ونوه بأن التفتيش شمل جميع أنشطة الشركة فيما يخص أعمال الجودة وصيانة الطائرات ومخازن قطع الغيار والمكتبة الفنية وعمرة الوحدات وعمرة المحركات وعمرة الأجهزة ومجمع المخازن وكيفية التعامل مع العدد والالآت كما تم اختبار بعض العاملين كلا فيما يخصه وذلك للتأكد من الإلمام بالنواحى الفنية والأعمال المنوط بهم تنفيذها ووثائق الجودة المصاحبة لهذه الأعمال.