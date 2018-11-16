حبس عصابة سرقة الدراجات النارية بالمنوفية

أمرت نيابة مركز منوف بمحافظة المنوفية، بحبس عاطلين 4 أيام على ذمة التحقيقات لاتهامهم بتكوين تشكيل عصابي لسرقة الدراجات البخارية بعد اتهامهم فى 21 واقعة سرقة بالمنوفية، أربعة أيام على ذمة التحقيقات.



تلقي اللواء سمير أبو زامل مساعد وزير الداخلية مدير أمن المنوفية إخطارا يفيد، بورود معلومات الى ضباط وحدة مباحث مركز منوف، تفيد بأن كلا من " ج ع ا " 33 سنة، عاطل ومقيم بقرية غمرين مركز منوف، وسبق اتهامة فى القضية رقم 4731 جنح مركز الباجور لسنة 2011 " ابتزاز أموال"، و " ع ر ع " 23 سنة، عاطل ومقيم بمنشاة سلطان مركز منوف، كونا تشكيلا عصابيا تخصص فى سرقة الدراجات البخارية .



وتم القبض على المتهمين وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب 21 واقعة سرقة بدوائر مركز شبين الكوم،ومنوف بوقائع سرقات متنوعة، وتم تحرير المحاضر اللازمة وبالعرض على النيابة قررت الحبس أربعة أيام على ذمة التحقيقات .