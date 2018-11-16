ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

حوادث

حبس عصابة سرقة الدراجات النارية بالمنوفية

الجمعة 16/نوفمبر/2018 - 02:40 م
حبس - ارشيفية
حبس - ارشيفية
محمد امين
أمرت نيابة مركز منوف بمحافظة المنوفية، بحبس عاطلين 4 أيام على ذمة التحقيقات لاتهامهم بتكوين تشكيل عصابي لسرقة الدراجات البخارية بعد اتهامهم فى 21 واقعة سرقة بالمنوفية، أربعة أيام على ذمة التحقيقات.

تلقي اللواء سمير أبو زامل مساعد وزير الداخلية مدير أمن المنوفية إخطارا يفيد، بورود معلومات الى ضباط وحدة مباحث مركز منوف، تفيد بأن كلا من " ج ع ا " 33 سنة، عاطل ومقيم بقرية غمرين مركز منوف، وسبق اتهامة فى القضية رقم 4731 جنح مركز الباجور لسنة 2011 " ابتزاز أموال"، و " ع ر ع " 23 سنة، عاطل ومقيم بمنشاة سلطان مركز منوف، كونا تشكيلا عصابيا تخصص فى سرقة الدراجات البخارية .

وتم القبض على المتهمين وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب 21 واقعة سرقة بدوائر مركز شبين الكوم،ومنوف بوقائع سرقات متنوعة، وتم تحرير المحاضر اللازمة وبالعرض على النيابة قررت الحبس أربعة أيام على ذمة التحقيقات .
loading...

ترشيحاتنا

كنزي عمرو دياب تنشر صورة برفقة شقيقها في مرحلة الطفولة

قصة امرأة فدت النبي بنفسها فبشرها بالجنة هى وأهلها.. فيديو

كريم مأمون يحتفل بحفل زفافه اليوم

محاولات من رموز الأهلى لإثناء حسام غالي عن الاستقالة

بالأرقام.. تونس تتفوق على مصر فى تاريخ المواجهات بـ16 فوز

لؤلؤة ملكية بـ 36 مليون دولار تكشف بذخ زوجة لويس السادس عشر

شاهد.. زوار حديقة الجيزة يختبئون داخل قفص الحيوانات

أحمد مرتضى منصور: ندعو الله بالشفاء العاجل لبيبو

ليبرمان يودع جيش إسرائيل بهذه الطريقة.. صور

ننشر التشكيل المتوقع لمنتخب مصر في مواجهة تونس

محلل تونسي: الغيابات تضرب نسور قرطاج.. ولقاء مصر للمنافسة على الزعامة

ظهور نادر للذئب الأسود في الصين

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الداخلية: ضبط 3 آلاف نسخة مقلدة لـ كتب دينية وأدبية.. صور

الكرواتي لوفرين يهين منتخب إسبانيا ويسخر من راموس.. صورة

نوال الزغبى تخطف الأنظار بفساتين ساحرة من لابورجوازي.. صور

راندا البحيري تتألق بالكاجوال فى أحدث جلسة تصوير

فى عيد ميلادها.. شاهد أبرز إطلالات مها أحمد بعد خسارة وزنها الزائد

فيديو

تعرف على اختصاصات اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان..فيديو
تعرف على مثلث الوصول إلى السلام النفسي في الحياة.. فيديو
رد فعل غريب من نجم الزمالك السابق على قيادة أجيري للمنتخب.. فيديو
مدير آثار الفيوم: سباق رالى الدولي يهدف إلى تنشيط السياحة.. فيديو
اللاوندي يكشف عن سر زيارات السيسي المتكررة للصين.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

ما هي توقعاتك لمباراة مصر وتونس في تصفيات أمم إفريقيا 2019 ؟

ما هي توقعاتك لمباراة مصر وتونس في تصفيات أمم إفريقيا 2019 ؟