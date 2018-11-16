ضبط هارب من الإعدام في جريمة قتل بالجيزة

نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، بإشراف اللواء دكتور مصطفى شحاتة مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، في ضبط جاد هدية، الهارب من حكم بالإعدام في جناية قتل.





كشفت التحريات، التي أجريت بإشراف اللواء رضا العمدة مدير الادارة العامة لمباحث الجيزة، أن ضباط مباحث منشأة القناطر حال مرورهم اشتبهوا في أحد الاشخاص وبالكشف عليه، تبين انه يدعي جاد هدية 45 سنة حاصل علي دبلوم صنايع، ومحكوم عليه هارب في القضية رقم 2011 جنايات مركز طنطا "قتل" بالاعدام شنقا.



