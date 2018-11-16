ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

حوادث

ضبط هارب من الإعدام في جريمة قتل بالجيزة

الجمعة 16/نوفمبر/2018 - 02:31 م
صورة أرشيفية - ضبط
صورة أرشيفية - ضبط
ندي حمودة - أحمد مهدي
نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، بإشراف اللواء دكتور مصطفى شحاتة مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، في ضبط جاد هدية، الهارب من حكم بالإعدام في جناية قتل.

كشفت التحريات، التي أجريت بإشراف اللواء رضا العمدة مدير الادارة العامة لمباحث الجيزة، أن ضباط مباحث منشأة القناطر حال مرورهم اشتبهوا في أحد الاشخاص وبالكشف عليه، تبين انه يدعي جاد هدية 45 سنة حاصل علي دبلوم صنايع، ومحكوم عليه هارب في القضية رقم 2011 جنايات مركز طنطا "قتل" بالاعدام شنقا.

تحرر المحضر اللازم، وباشرت النيابة العامة التحقيقات.
loading...

ترشيحاتنا

بعد كارثة السيول.. اتصال هاتفى بين وزیري داخلیة الكویت وتركيا

صحيفة: تركيا بدأت تأسيس قاعدتها العسكرية في السودان

بالأرقام.. تونس تتفوق على مصر فى تاريخ المواجهات بـ16 فوز

وزير الأوقاف: هذه الأصناف هم وعبء ثقيل على سنة النبي الكريم.. فيديو

حقيقة وجود فريق النادى الأهلى فى إسرائيل.. صور

الأرصاد: ارتفاع درجات الحرارة غدا على جميع الأنحاء.. فيديو

تعرف على مثلث الوصول إلى السلام النفسي في الحياة.. فيديو

حبس ربة منزل بعد سرقتها مشغولات ذهبية من طفلتين بالمنوفية

مظاهرات عارمة بـ إسرائيل تطالب نتنياهو بالاستقالة.. صور

أحمد مرتضى منصور: ندعو الله بالشفاء العاجل لبيبو

توقعات بأداء إيجابي للبورصة بعد تثبيت أسعار الفائدة

مصر تواجه تونس في مباراة حسم صراع الصدارة

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الداخلية: ضبط 3 آلاف نسخة مقلدة لـ كتب دينية وأدبية.. صور

الكرواتي لوفرين يهين منتخب إسبانيا ويسخر من راموس.. صورة

نوال الزغبى تخطف الأنظار بفساتين ساحرة من لابورجوازي.. صور

راندا البحيري تتألق بالكاجوال فى أحدث جلسة تصوير

فى عيد ميلادها.. شاهد أبرز إطلالات مها أحمد بعد خسارة وزنها الزائد

فيديو

تعرف على اختصاصات اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان..فيديو
تعرف على مثلث الوصول إلى السلام النفسي في الحياة.. فيديو
رد فعل غريب من نجم الزمالك السابق على قيادة أجيري للمنتخب.. فيديو
مدير آثار الفيوم: سباق رالى الدولي يهدف إلى تنشيط السياحة.. فيديو
اللاوندي يكشف عن سر زيارات السيسي المتكررة للصين.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

ما هي توقعاتك لمباراة مصر وتونس في تصفيات أمم إفريقيا 2019 ؟

ما هي توقعاتك لمباراة مصر وتونس في تصفيات أمم إفريقيا 2019 ؟