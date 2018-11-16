بعد كارثة السيول.. أجواء الطقس فى الكويت الآن.. فيديو

أكد مراقب التنبؤات الجویة في إدارة الأرصاد الجویة بالإدارة العامة للطیران المدني عبدالعزیز القراوي لوكالة الأنباء الكويتية "كونا" الكويتية أن الأجواء فى الكويت مستقرة نسبیا وبدأ ذلك في المناطق الوسطى وصولا إلى المناطق الشمالیة.



وأوضح أن جمیع مناطق الكویت فیھا استقرار بالطقس والأجواء مشمسة إلى غائمة جزئیا وتستمر الأجواء معتدلة ومستقرة الیوم وغدا السبت إلى یوم الأحد المقبل في حین یوم الاثنین المقبل تتكون بعض السحب الى جانب أمطار خفیفة تستمر إلى یوم الثلاثاء المقبل.



ولفت إلى أن أغلب الأجواء خلال الأسبوع ستكون مناسبة لممارسة الأنشطة الخارجیة وكذلك أجواء معتدلة للنزھات.



