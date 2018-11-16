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توك شو

طريقة عمل توست الرجيم من شيرى انسى.. فيديو

الجمعة 16/نوفمبر/2018 - 02:36 م
صدى البلد
البهى عمرو
قدمت الإعلامية شيرى أنسى خلال حلقتها ببرنامج "خلطة شيري" المذاع عبر فضائية "صدى البلد" اليوم الجمعة، طريقة عمل طريقة عمل توست الرجيم الغني بالألياف لعلاج الإمساك ومشاكل الأمعاء.

وقالت شيرى إن المقادير تتضمن:-
2 كوب دقيق أسمر
2 كوب دقيق أبيض
ملعقة كبيرة باكينج صودا « بيكار بوناتوا»
معلقة صغيرة سكر بنى
2 ملعقة كبيرة زيت زيتون
ملح

ولمشاهدة طريقة العمل بالتفاصيل خطوة بخطوة شاهد الفيديو...
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