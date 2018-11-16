شاهد..روعة وجمال أسماك القرموط العملاقة فى أوكرانيا

تداول رواد التواصل الاجتماعي عبر تويتر فيديوهات مصورة قرب مدينة تشيرنوبل الأوكرانية تظهر أسماك قرموط عملاقة معدلة وراثيا، في نهر بريبيات.
يذكر أن ظهور أسماك معدلة وراثيا أصبح أمرا متكررا بعد مرور سنوات على كارثة تشيرنوبل النووية في تلك المنطقة .
و أثارت تلك المقاطع الدهشة عبر مواقع التواصل الإجتماعي من أحجامها وأشكالها الغريبة التي أصابت البعض بالذهول من شكلها عن قرب .
يذكر أن ظهور أسماك معدلة وراثيا أصبح أمرا متكررا بعد مرور سنوات على كارثة تشيرنوبل النووية في تلك المنطقة .
و أثارت تلك المقاطع الدهشة عبر مواقع التواصل الإجتماعي من أحجامها وأشكالها الغريبة التي أصابت البعض بالذهول من شكلها عن قرب .
أسماك عملاقة معدلة وراثيا تثير الرعب في تشيرنوبل#شاهد #اسأل_أكثر #أخبار #أخبار_روسيا #فيديو#RT_Arabic pic.twitter.com/yWak1QyKoH pic.twitter.com/zvun5jKge5— RT Arabic (@RTarabic) November 16, 2018