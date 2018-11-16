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منوعات

شاهد..روعة وجمال أسماك القرموط العملاقة فى أوكرانيا

الجمعة 16/نوفمبر/2018 - 02:39 م
صدى البلد
مريم صليب
تداول رواد التواصل الاجتماعي عبر تويتر فيديوهات مصورة قرب مدينة تشيرنوبل الأوكرانية تظهر أسماك قرموط عملاقة معدلة وراثيا، في نهر بريبيات.

يذكر أن ظهور أسماك معدلة وراثيا أصبح أمرا متكررا بعد مرور سنوات على كارثة تشيرنوبل النووية في تلك المنطقة .

و أثارت تلك المقاطع الدهشة عبر مواقع التواصل الإجتماعي من أحجامها وأشكالها الغريبة التي أصابت البعض بالذهول من شكلها عن قرب .
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