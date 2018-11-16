تعرف على اختصاصات اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان..فيديو

استعرضت فضائية "dmc" اليوم تقريرًا خاصا باللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان التي أصدر رئيس مجلس الوزراء قرارًا بإنشائها، على أن يتم تشكيلها برئاسة وزير الخارجية أو من يفوضه.



ونوه التقرير إلى أن اللجنة تضم ممثلين من مختلف الجهات،وتتولى إدارة التعامل مع مختلف حقوق الإنسان،إضافةً إلى وضع الإستراتيجية الوطنية لهذا الملف.



وأوضح التقرير أن اللجنة معنية بمتابعة تنفيذ الاستراتيجية مع الجهات المعنية، واقتراح القوانين اللازمة لتعزيز حقوق الإنسان والرد على الادعاءات المثارة ضد مصر.



وأضاف التقرير أن اللجنة معنية بصياغة رؤية مصرية موحدة في المحافل الدولية، وإعداد الملف المصري الذي يعرض على آلية المراجعة الدورية بالأمم المتحدة، إضافةً إلى تفعيلها للتعاون مع الأمم المتحدة والمنظمات الدولية.



ونوه التقرير إلى أن اللجنة سوف تعد تقرير سنوي حول الجهود ذات الصلة بتعزيز حقوق الإنسان، ووضع برامج لرفع الوعي ودعم القدرات في مجال حقوق الإنسان.