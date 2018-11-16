ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

توك شو

تعرف على اختصاصات اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان..فيديو

الجمعة 16/نوفمبر/2018 - 02:40 م
الدكتور مصطفى مدبولي
الدكتور مصطفى مدبولي ومجموعة من الوزراء
ندى فتح الله
استعرضت فضائية "dmc" اليوم تقريرًا خاصا باللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان التي أصدر رئيس مجلس الوزراء قرارًا بإنشائها، على أن يتم تشكيلها برئاسة وزير الخارجية أو من يفوضه.

ونوه التقرير إلى أن اللجنة تضم ممثلين من مختلف الجهات،وتتولى إدارة التعامل مع مختلف حقوق الإنسان،إضافةً إلى وضع الإستراتيجية الوطنية لهذا الملف.

وأوضح التقرير أن اللجنة معنية بمتابعة تنفيذ الاستراتيجية مع الجهات المعنية، واقتراح القوانين اللازمة لتعزيز حقوق الإنسان والرد على الادعاءات المثارة ضد مصر.

وأضاف التقرير أن اللجنة معنية بصياغة رؤية مصرية موحدة في المحافل الدولية، وإعداد الملف المصري الذي يعرض على آلية المراجعة الدورية بالأمم المتحدة، إضافةً إلى تفعيلها للتعاون مع الأمم المتحدة والمنظمات الدولية.

ونوه التقرير إلى أن اللجنة سوف تعد تقرير سنوي حول الجهود ذات الصلة بتعزيز حقوق الإنسان، ووضع برامج لرفع الوعي ودعم القدرات في مجال حقوق الإنسان.
loading...

ترشيحاتنا

انهيار 10 منازل بسبب السيول بأسيوط.. يتصدر أخبار المحافظات

الحضرى: إن شاء الله ترجع مصر بألف خير يابيبو

غدا .. قطع المياه عن بعض المناطق بمصر الجديدة بسبب مترو الأنفاق

فيديوجراف | مراهق يقتل جدته من أجل البيتزا

شاهد.. صلاة الغائب على خاشقجي بالمسجد النبوي

كنزي عمرو دياب تنشر صورة برفقة شقيقها في مرحلة الطفولة

حقيقة وجود فريق النادى الأهلى فى إسرائيل.. صور

غادة والي: 100 جنيه وبطانية لكل فرد من ضحايا السيول بأسيوط

ضبط 45 حالة تحرش خلال 5 أيام بالبحيرة

اللاوندي يكشف عن سر زيارات السيسي المتكررة للصين.. فيديو

هكذا أجاب ما الخطأ فى القيلولة..قلة النوم تتسبب فى غياب الرئيس الفلبينى عن مؤتمر دولى

مصر تواجه تونس في مباراة حسم صراع الصدارة

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الداخلية: ضبط 3 آلاف نسخة مقلدة لـ كتب دينية وأدبية.. صور

الكرواتي لوفرين يهين منتخب إسبانيا ويسخر من راموس.. صورة

نوال الزغبى تخطف الأنظار بفساتين ساحرة من لابورجوازي.. صور

راندا البحيري تتألق بالكاجوال فى أحدث جلسة تصوير

فى عيد ميلادها.. شاهد أبرز إطلالات مها أحمد بعد خسارة وزنها الزائد

فيديو

تعرف على اختصاصات اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان..فيديو
تعرف على مثلث الوصول إلى السلام النفسي في الحياة.. فيديو
رد فعل غريب من نجم الزمالك السابق على قيادة أجيري للمنتخب.. فيديو
مدير آثار الفيوم: سباق رالى الدولي يهدف إلى تنشيط السياحة.. فيديو
اللاوندي يكشف عن سر زيارات السيسي المتكررة للصين.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

ما هي توقعاتك لمباراة مصر وتونس في تصفيات أمم إفريقيا 2019 ؟

ما هي توقعاتك لمباراة مصر وتونس في تصفيات أمم إفريقيا 2019 ؟