محلية النواب تكشف سبب تأخر إصدار قانون المحليات الجديد

قال النائب محمد الدامي أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن أهم أسباب تأخر إصدار قانون المحليات، هو عدم إحالة وزير التنمية المحلية محمود شعراوى المقترحات التى تحدث عنها منذ فترة على القانون.



وأضاف الدامى، فى تصريح لـ"صدى البلد"، أن الوزير سبق وأكد للجنة أنه سيتم إحالة بعض التعديلات المقترحة من وزارة التنمية المحلية على القانون وبالتالى إعادة مناقشته داخل اللجنة مرة أخرى إلا أنه لم يتقدم بتلك التعديلات حتى هذه الفترة.



وأكد النائب أن لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان انتهت من القانون منذ فترة بعيدة وينتظر إحالته للجلسة العامة لإدخال التعديلات عليه.



وكان محمود شعراوى وزير التنمية المحلية أكد أنه فى بداية 2019 سيكون هناك مجالس محلية، مضيفا أن الوزارة تعمل على تدريب الكوادر الشبابية الراغبة فى الترشح لانتخابات المحليات.