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رياضة

ميدو: شجعوا أبطالنا بعثة الأولمبياد الخاص

الجمعة 16/نوفمبر/2018 - 02:40 م
صدى البلد
مريم صليب
نشر أحمد حسام ميدو لاعب الزمالك ومنتخب مصر السابق، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، صورة تجمعه مع بعثة الأولمبياد الخاص التي تستعد للألعاب العالمية الصيفية للأولمبياد الخاص أبوظبي 2019.

وعبر "ميدو" عن سعادته بزيارتهم في المعسكر المغلق قائلا: "كنت سعيد جدا بوجودي في وسط الأبطال الحقيقيين اليوم في استعداداتهم للأولمبياد الخاص بأبوظبي.. أنتوا أبطال من ذهب".

وأضاف: "شجعوا أبطال مصر من الأولمبياد الخاص.. اللي موجودين النهاردة في معسكر التدريب عشان يفرحونا في الألعاب العالمية في أبوظبي ٢٠١٩".
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