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ديني

خطيب الحرم المكي: العلاقة الزوجية لا تستقيم إلا بالرحمة.. فيديو

الجمعة 16/نوفمبر/2018 - 03:57 م
الشيخ ماهر بن حمد
الشيخ ماهر بن حمد المعيقلي إمام وخطيب المسجد الحرام
أمل فوزي
قال الشيخ ماهر بن حمد المعيقلي، إمام وخطيب المسجد الحرام، إن هناك علاقات بشرية، وروابط اجتماعية لا تستقيم إلا بخلق الرحمة، منها فالعلاقة الزوجية.

وأوضح «المعيقلي» خلال خطبة الجمعة اليوم من المسجد الحرام، أن العلاقة الزوجية مبنية على المودة والرحمة، وقد تضعف المودة بين الزوجين، فيشد وثاقها خلق الرحمة، فترحم المرأة زوجها، ويرحم الرجل زوجته، ويمتد أثر هذه الرحمة للبنين والبنات، فتنشأ داخل هذه الأسر المرحومة، نفوس مطمئنة، وطباع سليمة مستقيمة.

وتابع: وإذا كان للقريب نصيب وحق من الرحمة، فالغريب كذلك له حظ ونصيب، خاصة كبار السن والضعفاء وذوو الحاجات، فتخلقوا معاشر المسلمين بخلق الرحمة و اعلموا معاشر المؤمنين: أن رحمة الله تبارك وتعالى، تستجلب بطاعته، وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، والاستقامة على أمره، وكلما كان نصيب العبد من الطاعة أتم، كان حظه من رحمة الله أوفر.
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