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ديني

خطيب المسجد النبوي يحذر من الشائعات والتطاول على السعودية.. فيديو

الجمعة 16/نوفمبر/2018 - 04:10 م
المسجد النبوي
المسجد النبوي
أمل فوزي
حذر الشيخ الدكتور عبد الله البعيجان، إمام وخطيب المسجد النبوي، من الإرجافات والشائعات والبلابل التي يضرمها الحاسدون ويشيعها الحاقدون على المملكة العربية السعودية.

وقال «البعيجان» خلال خطبة الجمعة اليوم من المسجد النبوي بالمدينة المنورة، إنها فتن وحرب ضروس يشنها أعداء ديننا المتربصين بأمتنا، مؤكدًا أن المملكة العربية السعودية بلاد الحرمين الشريفين ومهبط الوحي وقبلة المسلمين ومهوى أفئدتهم، اختارها الله تعالى منطلقًا لدينه ومنبرًا للدعوة إليه ومهوى للموحدين فانتشر منها شعاع الإسلام وأرست مبادئ الوسطية والسلام والعلم والإيمان، وضمت ضمة الأم وبكل حنان كل من وفد إليها من المسلمين.

وأشار إلى أن الاستطالة على الحرمات وتتبع العورات من أعظم المصائب والابتلاءات ومن أشد الفتن وأكبر المنكرات، ومن نتائجه ضعف الإيمان في النفوس، فقال صلى الله عليه وسلم : «يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان قلبه لا تغتابوا المسلمين ولا تتبعوا عوراتهم فإنه من يتبع عوراتهم يتبع الله عورته، ومن يتبع الله عورته يفضحه في بيته»، فصونوا أعراضكم، واحفظوا ألسنتكم.
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