ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار البلد

نقيب الزراعيين: صرف دفعة معاشات للمستحقين.. ولدينا عجز 500 مليون جنيه

الجمعة 16/نوفمبر/2018 - 03:34 م
صدى البلد
محمود محسن
قال الدكتور سيد خليفة نقيب الزراعيين، إن النقابة صرفت دفعة معاشات بإجمالي حوالي 30 مليون جنيه للمستحقين للمعاش، مشيرا إلى أن مجلس النقابة الحالي منذ انتخابة ويعمل جاهدا علي الوفاء بمستحقات الزملاء من خلال زيادة المتحصلات الخاصة بصندوق دعم المعاشات وضبط الإنفاق داخل النقابة وفروعها والبدء في إدارة الأصول المملوكة للنقابة إداراة استثمارية بدلا من الإدارة الذاتية غير الجيدة لتلك الأصول مما يساعد في تنمية موارد النقابة.

وأوضح خليفة في بيان أن صندوق المعاشات يعاني عجز حوالي 500 مليون جنيه متأخرات لأصحاب المعاشات حوالي 38 شهرا وأن عدد المستحقين للمعاش 186 ألف مستفيد من المعاش.

وناشد نقيب الزراعيين مجلس الوزراء بالموافقة على تعديل بعض مواد القانون 13 لسنه 1966 الخاص بنقابة المهن الزراعية حيث سبق لمجلس النقابة التقدم بتعديل بعض مواد القانون تتماشي مع التحديات الحالية.
loading...

ترشيحاتنا

حمو بيكا ومجدى شطة يشعلان مواقع التواصل الاجتماعي.. برلمانيون: المهرجانات لا تقل خطورة عن الإرهاب.. مطالبات للمهن الموسيقية بتحرير دعاوى قضائية ضد مروجي الإسفاف والابتذال

بينت يطلب من نتنياهو تعيينه وزيرا للدفاع.. والمعارضة ترد: أنت عيل

شاهد.. ابنة محمد رمضان نسخة طبق الأصل منه

فى عيد ميلادها.. شاهد أبرز إطلالات مها أحمد بعد خسارة وزنها الزائد

الخارجية الأمريكية: لا ربط بين خاشقجي وجولن

لقاء مصر وتونس فى عيون الخبراء..مجدى عبدالغنى : مباراة صعبة.. وحاجى : منافسة على الزعامة

مصر الحلوة .. محافظ الدقهلية المسيحي يشارك وزير الأوقاف فى افتتاح مسجد ويحضر خطبة الجمعة ..صور

انتبه.. عمل واحد يتوقف عليه دخول الجنة والفوز برحمة الله.. فيديو

ميدو: ألف سلامة للكابتن محمود الخطيب

فيديوجراف | مراهق يقتل جدته من أجل البيتزا

الكرواتي لوفرين يهين منتخب إسبانيا ويسخر من راموس.. صورة

تعرف على أسعار الخضراوات والفاكهة بالأسواق اليوم.. فيديو

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الداخلية: ضبط 3 آلاف نسخة مقلدة لـ كتب دينية وأدبية.. صور

الكرواتي لوفرين يهين منتخب إسبانيا ويسخر من راموس.. صورة

نوال الزغبى تخطف الأنظار بفساتين ساحرة من لابورجوازي.. صور

راندا البحيري تتألق بالكاجوال فى أحدث جلسة تصوير

فى عيد ميلادها.. شاهد أبرز إطلالات مها أحمد بعد خسارة وزنها الزائد

فيديو

عبد الملك: المشروعات الصغيرة تشكل 40% من الناتج القومي المحلي..فيديو
محمد حسن نجم أراب أيدول فى ندوة صدى البلد: تجهيز ألبوم سلامات استغرق 3 سنوات.. والاكتفاء بالأغاني الـ سينجل خطوة لا تناسبني.. فضل شاكر مثلي الأعلى.. وأتمنى الغناء مع شيرين.. فيديو وصور
الحكومة تنفي ٨ شائعات في ٧ أيّام .. فيديوجراف
البيئة: الأساس في التنوع البيولوجي هو الحفاظ على الثقافات الإيجابية للبشر
تعرف على اختصاصات اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان..فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

ما هي توقعاتك لمباراة مصر وتونس في تصفيات أمم إفريقيا 2019 ؟

ما هي توقعاتك لمباراة مصر وتونس في تصفيات أمم إفريقيا 2019 ؟