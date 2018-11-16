نقيب الزراعيين: صرف دفعة معاشات للمستحقين.. ولدينا عجز 500 مليون جنيه

قال الدكتور سيد خليفة نقيب الزراعيين، إن النقابة صرفت دفعة معاشات بإجمالي حوالي 30 مليون جنيه للمستحقين للمعاش، مشيرا إلى أن مجلس النقابة الحالي منذ انتخابة ويعمل جاهدا علي الوفاء بمستحقات الزملاء من خلال زيادة المتحصلات الخاصة بصندوق دعم المعاشات وضبط الإنفاق داخل النقابة وفروعها والبدء في إدارة الأصول المملوكة للنقابة إداراة استثمارية بدلا من الإدارة الذاتية غير الجيدة لتلك الأصول مما يساعد في تنمية موارد النقابة.



وأوضح خليفة في بيان أن صندوق المعاشات يعاني عجز حوالي 500 مليون جنيه متأخرات لأصحاب المعاشات حوالي 38 شهرا وأن عدد المستحقين للمعاش 186 ألف مستفيد من المعاش.



وناشد نقيب الزراعيين مجلس الوزراء بالموافقة على تعديل بعض مواد القانون 13 لسنه 1966 الخاص بنقابة المهن الزراعية حيث سبق لمجلس النقابة التقدم بتعديل بعض مواد القانون تتماشي مع التحديات الحالية.