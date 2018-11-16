أحمد الكاس يفتح النار على اتحاد الكرة وأجيري

أكد أحمد الكاس لاعب الزمالك السابق ومدرب فريق أبوقير للأسمدة الحالي، أن المشكلة التي مازالت مستمرة في منتخب مصر هي مركز المهاجم الصريح بسبب استقدام الأندية للاعبين محترفين للحصول على البطولات.



وأضاف الكاس لـ صدي البلد، أن المنتخب يعاني بسبب اتحاد الكرة الذي لم يتخذ أي إجراء ليقف أمام الأندية ليخرجوا المواهب واللاعبين المصريين صغار السن ليلعبوا في هذا المركز ".



وتابع الكاس: "على اتحاد الكرة فرض قانون بعدم التعاقد مع لاعب أجنبي في مركز رأس الحربة، كما فعلها سابقا في حراسة المرمى وخرج لنا عمالقة واستفاد منهم المنتخب على مدار السنين الماضية ".



وأوضح: "الفرق الكبيرة في الدوري تحصل على مهاجم أجنبي مثل أزارو في الأهلي وكاسونجو في الزمالك وبالتالي أصبحت هناك أزمة للمنتخب في المركز ".



وعن اختيار المدير الفني للمنتخب: "لست من أنصار التعاقد مع مدير فني أجنبي للمنتخب خلال هذه الفترة ولكن تم التعاقد ويجب احترام اتحاد الكرة وسيتم المحاسبة في النهاية.



وعن مهاجمي المنتخب قال الكأس: "صلاح محسن مازال لاعب صغير السن والخبرة حتي يشارك مع المنتخب ولا يوجد سبب لاختياره في الفترة الحالية كما أن هناك لاعبين أفضل منه وذو خبرة أمثال عمرو مرعي الذي يقدم أداء رائع مع فريق النجم الساحلي التونسي".



ورشح عمر السعيد لاعب الزمالك لأنه ذو خبرة وشارك كثيرا مع الأندية كما أنه يمتلك قدرات فنية عالية وقادر على إفادة المنتخب أمام فرق أفريقيا التى تتميز بالطول .



واختتم لاعب الزمالك والأولمبي السابق: "أتمنى أن تبدأ فترة جيدة للمنتخب والتوفيق لأجيري ولن يتكلم أحد عن اختياراته وسيحاسب على النتائج والجميع خلفه حتى النهاية ".