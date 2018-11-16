ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار البلد

نقيب الصيادلة: القصاص العادل هو المعيار الوحيد لحل أزمة مقتل الصيدلي المصري

الجمعة 16/نوفمبر/2018 - 03:41 م
صدى البلد
محمد غالي
قال الدكتور محي الدين عبيد، نقيب الصيادلة، ورئيس اتحاد الصيادلة العرب، إنه تلقي اتصالا هاتفيا منذ قليل من المهندس ياسر الجواهرجي رئيس شركة النهدي، للتأكيد علي سرعة الانتهاء من إجراءات عودة جثمان الزميل الدكتور أحمد طه قبل أي شيء، وتشكيل هيئة دفاع من محامين الشركة والاستعانة بمجموعة أخرى سعودية ورحب بانضمام محامي مصري لمتابعة سير اجراءات التقاضي.

كما أكد أن المملكة العربية السعودية تولي لهذا الحادث اهتمامًا كبيرًا، وأن القصاص العادل هو المعيار الوحيد لحل هذه الأزمة.

ودعا نقيب عام الصيادلة، جموع الصيادلة بعدم الانسياق وراء المواقع الإخبارية، أو تصديق أنه مختل عقليًا، مشيرًا إلى أن الأمر تحت تصرف الشرطة والقضاء.

وشدد نقيب عام الصيادلة، على التواصل مع جموع صيادلة مصر العاملين بمؤسسة النهدي، لمراعاة أسباب المشكلة حتى لا تتكرر مرة أخرى، خاصة بعد الشكاوى العديدة التي تلقاها عقب الحادث.

أوضح أن الصيادلة المصريين هم شريك أساسي في نجاح الشركة ومدى حرص الشركة على مراعاتهم صحيًا وعلميًا وماليًا، مشيرا إلي أن شركة النهدى سوف تكون مسئولة عن أسرة الزميل المتوفي.

وأضاف أن النقابة سوف تسخر كافة الإمكانيات للقصاص للزميل المتوفي.

واستنكرت النقابة العامة لصيادلة مصر، حادث مقتل الطبيب الصيدلي أحمد طه الذي يعمل بصيدليات النهدي، بحى الصفا في منطقة جازان بالمملكة العربية السعودية، بسبع طعنات في الصدر.

وكانت الجهات الأمنية قد ألقت القبض على الجاني، وهو سعودي الجنسية من قبل دوريات الأمن بجازان ممثلة بالأمن السري بعد 20 دقيقة من الحادثة.

ولفتت إلى أنه تم نقل الطبيب الصيدلي إلى أحد المستشفيات الخاصة القريبة، ولكنه فارق الحياة فور وصوله حيث تعرض لسبع طعنات فى الصدر.

جدير بالذكر أن الدكتور محي الدين عبيد، نقيب الصيادلة، قد تواصل عقب الحادث مباشرة مع الدكتورة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة، لسرعة التدخل، وعوة الجثمان.
loading...

ترشيحاتنا

حمو بيكا ومجدى شطة يشعلان مواقع التواصل الاجتماعي.. برلمانيون: المهرجانات لا تقل خطورة عن الإرهاب.. مطالبات للمهن الموسيقية بتحرير دعاوى قضائية ضد مروجي الإسفاف والابتذال

أول تعليق إماراتي على رفض مجلس الشيوخ وقف مبيعات السلاح للبحرين

انخفاض أسعار البترول.. مكسب للمستهلكين وخسائر جمة للمنتجين

لقاء مصر وتونس فى عيون الخبراء..مجدى عبدالغنى : مباراة صعبة.. وحاجى : منافسة على الزعامة

محلية النواب تكشف سبب تأخر إصدار قانون المحليات الجديد

طائرة سعودية تنجو من كارثة في إسلام آباد

أحمد مرتضى منصور: ندعو الله بالشفاء العاجل لبيبو

فيديوجراف | مراهق يقتل جدته من أجل البيتزا

340 مليون جنيه سيولة مالية في حسابات الأهلي

شاهد.. ابنة محمد رمضان نسخة طبق الأصل منه

ننشر التشكيل المتوقع لمنتخب مصر في مواجهة تونس

بينت يطلب من نتنياهو تعيينه وزيرا للدفاع.. والمعارضة ترد: أنت عيل

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الداخلية: ضبط 3 آلاف نسخة مقلدة لـ كتب دينية وأدبية.. صور

الكرواتي لوفرين يهين منتخب إسبانيا ويسخر من راموس.. صورة

نوال الزغبى تخطف الأنظار بفساتين ساحرة من لابورجوازي.. صور

راندا البحيري تتألق بالكاجوال فى أحدث جلسة تصوير

فى عيد ميلادها.. شاهد أبرز إطلالات مها أحمد بعد خسارة وزنها الزائد

فيديو

عبد الملك: المشروعات الصغيرة تشكل 40% من الناتج القومي المحلي..فيديو
محمد حسن نجم أراب أيدول فى ندوة صدى البلد: تجهيز ألبوم سلامات استغرق 3 سنوات.. والاكتفاء بالأغاني الـ سينجل خطوة لا تناسبني.. فضل شاكر مثلي الأعلى.. وأتمنى الغناء مع شيرين.. فيديو وصور
الحكومة تنفي ٨ شائعات في ٧ أيّام .. فيديوجراف
البيئة: الأساس في التنوع البيولوجي هو الحفاظ على الثقافات الإيجابية للبشر
تعرف على اختصاصات اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان..فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

ما هي توقعاتك لمباراة مصر وتونس في تصفيات أمم إفريقيا 2019 ؟

ما هي توقعاتك لمباراة مصر وتونس في تصفيات أمم إفريقيا 2019 ؟