نقيب الصيادلة: القصاص العادل هو المعيار الوحيد لحل أزمة مقتل الصيدلي المصري

قال الدكتور محي الدين عبيد، نقيب الصيادلة، ورئيس اتحاد الصيادلة العرب، إنه تلقي اتصالا هاتفيا منذ قليل من المهندس ياسر الجواهرجي رئيس شركة النهدي، للتأكيد علي سرعة الانتهاء من إجراءات عودة جثمان الزميل الدكتور أحمد طه قبل أي شيء، وتشكيل هيئة دفاع من محامين الشركة والاستعانة بمجموعة أخرى سعودية ورحب بانضمام محامي مصري لمتابعة سير اجراءات التقاضي.



كما أكد أن المملكة العربية السعودية تولي لهذا الحادث اهتمامًا كبيرًا، وأن القصاص العادل هو المعيار الوحيد لحل هذه الأزمة.



ودعا نقيب عام الصيادلة، جموع الصيادلة بعدم الانسياق وراء المواقع الإخبارية، أو تصديق أنه مختل عقليًا، مشيرًا إلى أن الأمر تحت تصرف الشرطة والقضاء.



وشدد نقيب عام الصيادلة، على التواصل مع جموع صيادلة مصر العاملين بمؤسسة النهدي، لمراعاة أسباب المشكلة حتى لا تتكرر مرة أخرى، خاصة بعد الشكاوى العديدة التي تلقاها عقب الحادث.



أوضح أن الصيادلة المصريين هم شريك أساسي في نجاح الشركة ومدى حرص الشركة على مراعاتهم صحيًا وعلميًا وماليًا، مشيرا إلي أن شركة النهدى سوف تكون مسئولة عن أسرة الزميل المتوفي.



وأضاف أن النقابة سوف تسخر كافة الإمكانيات للقصاص للزميل المتوفي.



واستنكرت النقابة العامة لصيادلة مصر، حادث مقتل الطبيب الصيدلي أحمد طه الذي يعمل بصيدليات النهدي، بحى الصفا في منطقة جازان بالمملكة العربية السعودية، بسبع طعنات في الصدر.



وكانت الجهات الأمنية قد ألقت القبض على الجاني، وهو سعودي الجنسية من قبل دوريات الأمن بجازان ممثلة بالأمن السري بعد 20 دقيقة من الحادثة.



ولفتت إلى أنه تم نقل الطبيب الصيدلي إلى أحد المستشفيات الخاصة القريبة، ولكنه فارق الحياة فور وصوله حيث تعرض لسبع طعنات فى الصدر.



جدير بالذكر أن الدكتور محي الدين عبيد، نقيب الصيادلة، قد تواصل عقب الحادث مباشرة مع الدكتورة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة، لسرعة التدخل، وعوة الجثمان.