هالة زايد تترأس جلسات التقنية حول تعميم التنوع البيولوجي في قطاع الصحة

ترأست الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، أمس، فعاليات الجلسات النقاشية التقنية حول تعميم التنوع البيولوجي فى قطاع الصحة ، وذلك على هامش فعاليات اجتماع الشق رفيع المستوى بعنوان "الاستثمار فى التنوع البيولوجى من أجل الناس والكوكب" وذلك فى ضوء استضافة مصر لمؤتمر الأطراف الرابع عشر لاتفاقية الأمم المتحدة للتنوع البيولوجى والمنعقد بمدينة شرم الشيخ فى الفترة من 13-29 نوفمبر 2017.



ونوه الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إلى أن الوزيرة ناقشت خلال الجلسات الدولية الأبعاد المختلفة لعلاقة صحة الانسان بصحة البيئة ومصادر المياه وتأثيرات التغيرات المناخية على الخريطة الصحية للأمراض وبالتحديد الأمراض المنتقلة بنواقل الأمراض.



وأضاف مجاهد أن الوزيرة ناقشت أيضًا خلال الجلسات أوجه الاستثمار فى القطاع الصحى فى ضوء حماية التنوع البيولوجى على كافة المستويات.



وأشار مجاهد إلى قيام عدة حكومات بعرض أمثلة عن سياسات لمبادرات وقوانين تم تفعيلها على المستويين القومي والدولي لتشمل تداخلات بين القطاع الصحي والتنوع البيولوجي، لافتا إلى أن العديد من الأمثلة التي طرحت يمكن تطبيقها بالتعاون مع كافة القطاعات لتتسق مع أهداف الخطة الإستراتيجية للتنوع البيولوجي واجندة التنمية المستدامة 2030.



ولفت إلى أن وزيرة الصحة والسكان،أكدت في كلمتها بالجلسة الختامية أن الحضور توافق على أن التنوع البيولوجي هو احد الأعمدة الداعمة للحفاظ على البيئة والصحة،مشيرة إلى أن الحفاظ على التنوع البيولوجي فى أنظمة الزراعة هو حجر الأساس للأمن الغذائي والتغذية السليمة، والذي يعمل خفض العبء الناتج عن الأمراض غير المعدية.



واتفق الحضور على أن التنوع البيولوجي يجب أن يلعب دور متقدم لتطبيق معايير تهدف للوقاية والحفاظ على الصحة، كما ان الوصول الي نتائج مرضية يتطلب وضع الأثر البيئي محل اعتبار و تبادل تجارب الدول، ومتابعة الأمراض المعدية، لتعزيز الاكتشاف المبكر لتلك الأمراض وتحسين الصحة العامة.



حضر حلقة النقاش حوالي 100 مشترك من 33 دولة ومنظمة.



يذكر أن التنوع البيولوجي هو مصطلح يطلق على تنوع الحياه على الارض، والانماط الطبيعية التى تشكلها هذه الحياه، حيث التنوع البيولوجي الذى نشهده اليوم ما هو الا نتاج مئات الألاف من السنين من التطور، والذى يشكل نتيجة العمليات الطبيعية والتاثير الحادث بفعل البشر وانه يشكل شبكة من الحياة كجذء لا يتجذء منه ونعتمد عليها بصورة كبيرة.



كما يتضمن أيضًا التنوع البيولوجي الاختلافات الجينية داخل كل نوع على سبيل المثال بين مجموعات متنوعة من المحاصيل وسلالات الماشية والكروموسومات ، والجينات، والحمض النووي الـ DNA، حيث يبقى مظهر اخر من مظاهر التنوع البيولوجي وهو الانظمة الايكولوجية ، مثل تلك الانظمة الموجودة فى الصحاري والغابات والاراضى الرطبة والجبال والبحيرات والانهار والمسطحات الزراعية ، وفى كل نظام ايكولوجي يكون المخلوقات الحية بما فيها البشر مجتمعًا يخصها حيث يتفاعلون فيما بينهم كما يتفاعلون مع ما يحيط بهم من الهواء والماء والتربة.