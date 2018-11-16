ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار البلد

هالة زايد تترأس جلسات التقنية حول تعميم التنوع البيولوجي في قطاع الصحة

الجمعة 16/نوفمبر/2018 - 05:30 م
عبدالصمد ماهر
ترأست الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، أمس، فعاليات الجلسات النقاشية التقنية حول تعميم التنوع البيولوجي فى قطاع الصحة ، وذلك على هامش فعاليات اجتماع الشق رفيع المستوى بعنوان "الاستثمار فى التنوع البيولوجى من أجل الناس والكوكب" وذلك فى ضوء استضافة مصر لمؤتمر الأطراف الرابع عشر لاتفاقية الأمم المتحدة للتنوع البيولوجى والمنعقد بمدينة شرم الشيخ فى الفترة من 13-29 نوفمبر 2017.

ونوه الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إلى أن الوزيرة ناقشت خلال الجلسات الدولية الأبعاد المختلفة لعلاقة صحة الانسان بصحة البيئة ومصادر المياه وتأثيرات التغيرات المناخية على الخريطة الصحية للأمراض وبالتحديد الأمراض المنتقلة بنواقل الأمراض.

وأضاف مجاهد أن الوزيرة ناقشت أيضًا خلال الجلسات أوجه الاستثمار فى القطاع الصحى فى ضوء حماية التنوع البيولوجى على كافة المستويات.

وأشار مجاهد إلى قيام عدة حكومات بعرض أمثلة عن سياسات لمبادرات وقوانين تم تفعيلها على المستويين القومي والدولي لتشمل تداخلات بين القطاع الصحي والتنوع البيولوجي، لافتا إلى أن العديد من الأمثلة التي طرحت يمكن تطبيقها بالتعاون مع كافة القطاعات لتتسق مع أهداف الخطة الإستراتيجية للتنوع البيولوجي واجندة التنمية المستدامة 2030.

ولفت إلى أن وزيرة الصحة والسكان،أكدت في كلمتها بالجلسة الختامية أن الحضور توافق على أن التنوع البيولوجي هو احد الأعمدة الداعمة للحفاظ على البيئة والصحة،مشيرة إلى أن الحفاظ على التنوع البيولوجي فى أنظمة الزراعة هو حجر الأساس للأمن الغذائي والتغذية السليمة، والذي يعمل خفض العبء الناتج عن الأمراض غير المعدية.

واتفق الحضور على أن التنوع البيولوجي يجب أن يلعب دور متقدم لتطبيق معايير تهدف للوقاية والحفاظ على الصحة، كما ان الوصول الي نتائج مرضية يتطلب وضع الأثر البيئي محل اعتبار و تبادل تجارب الدول، ومتابعة الأمراض المعدية، لتعزيز الاكتشاف المبكر لتلك الأمراض وتحسين الصحة العامة.

حضر حلقة النقاش حوالي 100 مشترك من 33 دولة ومنظمة.

يذكر أن التنوع البيولوجي هو مصطلح يطلق على تنوع الحياه على الارض، والانماط الطبيعية التى تشكلها هذه الحياه، حيث التنوع البيولوجي الذى نشهده اليوم ما هو الا نتاج مئات الألاف من السنين من التطور، والذى يشكل نتيجة العمليات الطبيعية والتاثير الحادث بفعل البشر وانه يشكل شبكة من الحياة كجذء لا يتجذء منه ونعتمد عليها بصورة كبيرة.

كما يتضمن أيضًا التنوع البيولوجي الاختلافات الجينية داخل كل نوع على سبيل المثال بين مجموعات متنوعة من المحاصيل وسلالات الماشية والكروموسومات ، والجينات، والحمض النووي الـ DNA، حيث يبقى مظهر اخر من مظاهر التنوع البيولوجي وهو الانظمة الايكولوجية ، مثل تلك الانظمة الموجودة فى الصحاري والغابات والاراضى الرطبة والجبال والبحيرات والانهار والمسطحات الزراعية ، وفى كل نظام ايكولوجي يكون المخلوقات الحية بما فيها البشر مجتمعًا يخصها حيث يتفاعلون فيما بينهم كما يتفاعلون مع ما يحيط بهم من الهواء والماء والتربة.
loading...

ترشيحاتنا

أمريكية تحتفل بطلاقها بتفجير فستان زفافها

مظاهرات عارمة بـ إسرائيل تطالب نتنياهو بالاستقالة.. صور

الأمم المتحدة تروج للسياحة في محمية راس محمد

جهود مكثفة لإعادة جثمان الصيدلي المصري المقتول في السعودية

صحيفة: تركيا بدأت تأسيس قاعدتها العسكرية في السودان

الحكومة تكشف حقيقة طرح عملات معدنية فئة 10 و50 و100 جنيه

أبو شقة يرد على طلب 26 قياديا وفديا بوقف نتيجة انتخابات الهيئة العليا لبطلانها

شاهد.. زوار حديقة الجيزة يختبئون داخل قفص الحيوانات

وزيرة الهجرة تزور أسرة الصيدلي المصري ضحية حادث جيزان بالسعودية

لأول مرة.. أمريكا ترفض انسحاب إسرائيل من الجولان

أحدث مشاريع ناسا.. البشر يعيشون على المريخ بعد 25 عاما

غادة والي: 100 جنيه وبطانية لكل فرد من ضحايا السيول بأسيوط

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تصميمات ستائر عصرية تجمع بين الأناقة والبساطة.. صور

الداخلية: ضبط 3 آلاف نسخة مقلدة لـ كتب دينية وأدبية.. صور

الكرواتي لوفرين يهين منتخب إسبانيا ويسخر من راموس.. صورة

نوال الزغبى تخطف الأنظار بفساتين ساحرة من لابورجوازي.. صور

راندا البحيري تتألق بالكاجوال فى أحدث جلسة تصوير

فيديو

مشاهدة مباراة مصر وتونس .. بث مباشر
شاهد .. لقطات مرعبة لآثار حرائق غابات كاليفورنيا الأمريكية
شاهد.. إعصار غاغا المدمر يضرب الهند
عبد الملك: المشروعات الصغيرة تشكل 40% من الناتج القومي المحلي..فيديو
محمد حسن نجم أراب أيدول فى ندوة صدى البلد: تجهيز ألبوم سلامات استغرق 3 سنوات.. والاكتفاء بالأغاني الـ سينجل خطوة لا تناسبني.. فضل شاكر مثلي الأعلى.. وأتمنى الغناء مع شيرين.. فيديو وصور

ﺗﺼﻮﻳﺖ

ما هي توقعاتك لمباراة مصر وتونس في تصفيات أمم إفريقيا 2019 ؟

ما هي توقعاتك لمباراة مصر وتونس في تصفيات أمم إفريقيا 2019 ؟