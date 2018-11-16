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تعليم

مستشفى الراجحى الجامعي بأسيوط تنجح في عمليتي زراعة كبد لمغربي ومصري

الجمعة 16/نوفمبر/2018 - 03:39 م
صدى البلد
قســـم التعليم
أعلن الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط عن نجاح مستشفى الراجحى الجامعي للكبد والجهاز الهضمي فى إجراء عمليتين جديدتين لزراعة الكبد ليصل إجمالي ما تم إنجازه فى ذلك النوع من العمليات الأشد تعقيدًا ودقةً 29 عملية بنسبة نجاح تجاوزت 98% وهو ما يمثل دليلًا إضافيًا على تميز مستشفيات جامعة أسيوط وريادتها فى عدد من المجالات بصفة عامة وفى القطاع الطبي بصفة خاصة والذي يخدم أكثر من 2 مليون مريض سنويًا من مختلف محافظات الجمهورية .

وأشار الدكتور أحمد المنشاوي عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة مستشفيات أسيوط الجامعية، إلى مواصلة مستشفيات الجامعة ما بدأته من برامج طبية متميزة وتبنيها مسئولية إجراء كافة أنواع العمليات الكبرى والمعقدة وذلك تأكيدًا على ما تتمتع به مستشفيات أسيوط الجامعة من كوادر بشرية على أعلى مستوى من التميز والمهارة وأجهزة ومعدات طبية متقدمة فى مختلف التخصصات.

من جانبه أشار الدكتور إيهاب فوزي مدير المستشفى إلى أن الحالتين الجديدتين لزراعة الكبد تضمنت زراعة كبد لمريض شاب مغربي الجنسية ويبلغ من العمر 42 سنة وذلك بتبرع من زوجته والتي تبلغ من العمر 32 سنة ، أما الحالة الأخرى فتمت لمريض مصري يبلغ من العمر 60 سنة وتبرع له ابنه الذي يبلغ 37 من عمره.

ولفت إلى قيام مستشفى الراجحى بالمتابعة الطبية اللازمة للاطمئنان على الحالة الصحية للمريض والمتبرع بعد إجراء الزرع والتأكد من قيام الكبد بوظائفه الطبيعية على نحو سليم وجيد .
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